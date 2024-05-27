Як за допомогою 'Оберіга' шукатимуть ухильників: у ТЦК розповіли подробиці

Як реєстр "Оберіг" допоможе шукати військовозобов'язаних - відповідь заступника начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району підполковника Павла Литвина.

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Як шукатимуть уклоністів через Оберіг - у ТЦК розповіли деталі? / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Система онлайн-обліку військовозобов'язаних "Оберіг" збирає інформацію з різних реєстрів - зокрема, наприклад, платників податків. Саме тому, завдяки таким даним, ТЦК може знайти роботодавця більшості військовозобов'язаних і через нього організувати візит цієї людини до військкомату. Про це стверджує заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району Києва підполковник Павло Литвин, повідомляє "Громадське".

"Паперовий облік військовозобов'язаних мав суттєвий недолік: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знав, де її шукати. Начебто десятки тисяч військовозобов'язаних, а поповнити армію ніким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері", - сказав офіцер.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. відео дня У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

За словами Литвина, територіальний центр комплектування як установа працює цілодобово - однак це не означає, що послуги надаються в такому ж режимі. Як каже офіцер, що людей, які захочуть під час комендантської години стати відвідувачами ТЦК, його співробітники мають передати поліції як порушників.

Мобілізація в Україні - хто має право на бронь від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, коментуючи набуття чинності оновленою версією закону про мобілізацію в Україні, зазначає, що це дасть змогу державі знати, скільки здорових чоловіків віком від 18 до 60 років є в наявності, які вони мають військово-облікові спеціальності, і хто з них має право на бронювання або відстрочку. Він підкреслив, що це змінить підхід до війни.

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