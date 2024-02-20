Коли в Україні з'явиться аналог БПЛА "Ланцет": волонтерка назвала ключову умову

Директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська прокоментувала питання створення в Україні дронів зі штучним інтелектом, схожі на російські "Ланцети".
Як підкреслила вона в інтерв'ю Главреду, росіяни, на жаль, незважаючи на радянські рудименти, свою армію дуже швидко модернізують.
"Це залежатиме від їхніх тактико-технічних характеристик, того, як скоро Росія знайде їм (новим українським дронам, - ред.) протидію, і наскільки штатним буде виробництво з нашого боку. Паперова армія програє армії реальній - зараз, на жаль, командири повинні здавати купу паперової звітності, абсолютно нерелевантної", - сказала волонтерка.
Водночас вона впевнена в тому, що Україні потрібно цифровізувати армію, зробити так, щоб рішення ухвалювалися швидко, звітності було менше, і щоб люди не витрачали час на непотрібні застарілі пострадянські нормативи.
"Тому що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію", - додала Берлінська.
Хто така Марія Берлінська
Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.
Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.
Сили безпілотних систем у ЗСУ
Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.
Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.
Більше новин:
- "У нас є рівність із РФ щодо дронів-камікадзе": глава Мінцифри висловився про БПЛА
- РФ накопичує "Шахеди" і б'є по Україні вже дронами власного виробництва: що відомо
- FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих"