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Коли в Україні з'явиться аналог БПЛА "Ланцет": волонтерка назвала ключову умову

Олексій Тесля
20 лютого 2024, 09:48
Україні потрібно цифровізувати армію і зробити так, щоб рішення ухвалювали швидко, а звітності було менше, каже волонтер.
Берлінська
Марія Берлінська розповіла про перспективу створення дронів в Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/masher.berlinska, скріншот

Директор Центру підтримки аеророзвідки, керівник волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська прокоментувала питання створення в Україні дронів зі штучним інтелектом, схожі на російські "Ланцети".

Як підкреслила вона в інтерв'ю Главреду, росіяни, на жаль, незважаючи на радянські рудименти, свою армію дуже швидко модернізують.

"Це залежатиме від їхніх тактико-технічних характеристик, того, як скоро Росія знайде їм (новим українським дронам, - ред.) протидію, і наскільки штатним буде виробництво з нашого боку. Паперова армія програє армії реальній - зараз, на жаль, командири повинні здавати купу паперової звітності, абсолютно нерелевантної", - сказала волонтерка.

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Водночас вона впевнена в тому, що Україні потрібно цифровізувати армію, зробити так, щоб рішення ухвалювалися швидко, звітності було менше, і щоб люди не витрачали час на непотрібні застарілі пострадянські нормативи.

"Тому що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію", - додала Берлінська.

Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Сили безпілотних систем у ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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дрони війна Росії та України Марія Берлінська
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