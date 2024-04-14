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У Раді пояснили, як українці зможуть оновити дані без візиту до військкомату

Дмитро Відоменко
14 квітня 2024, 12:15
Народна депутатка Ірина Фріз назвала два способи оновити персональні дані, не приходячи в ТЦК і СП (військкомат у просторіччі).
У Раді пояснили, як українці зможуть оновити дані без візиту до військкомату
Як можна оновити дані без візиту до військкомату: нардеп дала відповідь / Колаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

Народна депутатка Ірина Фріз - членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - розповіла в інтерв'ю порталу NV, як саме військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої дані, не приходячи до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомату), після набрання чинності ухваленим 11 квітня 2024 року законом про мобілізацію.

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", - заявила Фріз.

мобілізація інфографіка

За її словами, повістки через електронний кабінет військовозобов'язаного громадянам України вручати не планується.

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Як каже Фріз, повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою. Також вона повідомила, що можливість оновити дані безпосередньо в ТЦК і СП (військкоматі) збережеться.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

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мобілізація в армію Ірина Фриз
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