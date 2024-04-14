'Техніка до чогось готується': Гуменюк оцінила загрозу наступу РФ на півдні

Гуменюк зазначила, що головним завданням Сил оборони на Півдні України залишається знищення угрупувань ворога в тилу для унеможливлення поповнення ресурсів.

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Гуменюк попередила про загрозу наступу РФ на новому напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Російські окупанти активізувались у районі Старомайорського Донецької області. Однак, ворог поки що не застосовує бронетехніку для наступу на позиції українських військових, що може свідчити про "підготовку" військ РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації, це означає, що в них не все дуже гарно та спокійно в їх війську і це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям призводять до великих втрат. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовано перенесли ближче до сходу. Навіть в нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського, ближче все ж таки до Донецької області", - розповіла вона.

За її словами, це підтверджується тим, що за останню добу був зафіксований один штурм у районі Роботиного і сім у районі Старомайорського.

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"Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку росіяни поки не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, багі, мотоцикли. А в цьому сенсі (наступу, - ред) техніка до чогось готується", - зазначила Гуменюк.

Щодо техніки, вона вказала, що українські сили оборони мають інформацію про її кількість і розміщення у ворога, оскільки вона розподілена різними ешелонами і не всю концентрується ближче до лінії фронту.

Гуменюк наголосила на тому, що завдання Сил оборони України наразі полягає у нейтралізації ворожого потенціалу перед тим, як ворог використає його у наступі.

"Ми продовжуємо точкову роботу по глибоким тилам ворога для того, щоб йому не було що підтягувати як ресурс", - пояснила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Наступ РФ на Півдні - останні заяви Гуменюк

Речниця Збройних сил південної України Наталія Гуменюк повідомила, що Росія продовжує тероризувати не лише постійними артилерійськими обстрілами уздовж лінії зіткнення, але й за допомогою різних типів безпілотників: від FPV, якими атакує передові території, до баражуючих снарядів.

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