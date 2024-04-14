Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

На Заході вважають, що дрони стали проблемою для обох армій.

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ЗСУ тримають оборону / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада

Робота безпілотників паралізувала фронт в Україні як для українських, так і для російських військ. У матеріалі The Washington Post зауважується, що українські захисники та окупанти практично не мають можливості пересуватися полем бою непоміченими.

Як розповіли виданню українські військові, збільшення дронів-камікадзе перетворило "сіру зону" у "зону смерті".

Вказується, що російські загарбники перейняли досвід ЗСУ й почали своє масове виробництво FPV.

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Керівник штабу BRINC Drones Ендрю Коте назвав це "бліцкригом дронів" й "глухим кутом". За його словами, дрони в Україні змінили правила гри, як танки - Першу світову.

Значно вплинули на пересування армій двох країн FPV з тепловізорами. Стверджується, що саме наявність цих БПЛА не дозволила жодній зі сторін здійснити великий прорив углиб зони дії противника. Також журналісти вважають, що це, мовляв, ускладнить Україні повернення загарбаних Росією територій.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Новини з фронту - головне за 14 квітня 2024

Війська країни-агресора РФ здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, не об'єднані спільною стратегічною метою, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часів Ярському і Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

На думку генерала Романенка, усі можливі сценарії подальшого розвитку ситуації на фронті залежать від того, хто перший – Україна чи країна-агресорка Росія - сформує необхідні сили, які допоможуть виконати поставлені завдання.

"Причому завдання та можливості у нас різні. Нагадаю, що Росія з кінця минулого року проводить стратегічну наступальну операцію. Їх темп не високий, з великими втратами, але стратегічно вони наступають. Розуміючи, що накопичені ресурси закінчуються, Путін проводить додаткову мобілізацію. У РФ активно модернізують-ремонтують військову техніку і постачають її на фронт", - зазначив Романенко.

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