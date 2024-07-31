Від блокування рахунків до розшуку: у ТЦК розкрили, що 'світить' ухилянтам

Лариса Козак пояснила, коли можливе виконавче провадження щодо порушників.

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У ТЦК розкрили деталі нового закону про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак прокоментувала ймовірність накладення санкцій щодо військовозобов'язаних, які не виконали норми нового закону про мобілізацію.

Як наголосила вона в інтерв'ю Главреду, обмеження керування транспортним засобом військовозобов'язаних пов'язане не з оновленням чи неоновленням даних, а з неможливістю поліції здійснити розшук порушника, якого ТЦК подала в розшук.

Представник ТЦК уточнила, що блокування банківських рахунків - це питання виконавчого провадження, і воно можливе тоді, коли порушник не з'явився до ТЦК за повісткою.

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"Якщо людина не з'явилася, не сплатила штраф, цим уже займається виключно Виконавча служба. У них є механізми, тобто система штрафування, система блокування рахунків, і це не належить до компетенції територіальних центрів", - додала Козак.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін.

Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

/ Инфографика: Главред

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