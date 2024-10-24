Перехід на зимовий час в Україні цього року може бути не останнім - BBC

Проєкт закону про обчислення часу в Україні досі не підписаний президентом.

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У Зеленського переглянули закон і знайшли в ньому мінуси для економіки / Колаж: Главред, фото: pixabay, Володимир Зеленський

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Коли будуть переводити годинники

Чому перехід на зимовий час може бути не останній в Україні

З яких причин Україна переходить на зимовий час

У ніч на неділю, 27 жовтня, в Україні відбудеться перехід на зимовий час. Це, попередньо, має бути останнє переведення годинників на годину назад, згідно з проєктом Верховної Ради про скасування подальших переведень часу.

Однак, як пише BBC, за три дні до переходу на зимовий час, президент Володимир Зеленський досі не підписав відповідний закон. І за даними джерел видання, він не планує цього робити.

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У Законі про обчислення часу в Україні №4201 йдеться, що в останню неділю жовтня Україна востаннє перейде на зимовий час та залишиться на ньому. Таке рішення підтримали депутати ще у липні 2024 року.

Зеленському закон відправили у кінці серпня, після того, як його підписав голова ВРУ Руслан Стефанчук, який і є автором проєкту.

Однак досі президент не поставив свій підпис. Як зазначили співрозмовник у президентській фракції, не слід чекати, що це станеться. Один із аргументів - після перегляду і прорахунків у законі побачили мінуси для економіки, а саме "збитки у кілька мільярдів".

Окрім цього, після прийняття Верховною Радою закону, чимало українців створили петиції проти нього, на кшталт "не крадіть наші вечори". Це теж вплинуло на рішення президента не підписувати законопроєкт.

Перехід на зимовий і літній час / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що перехід на зимовий час, за даними Міністерства економіки, вважається більш природним і відповідає географічному положенню України, а ось перехід на літній час прийняли для ефективного використання світлої частини доби.

Але, поки президент Зеленський не підпише відповідний законопроєкт, переходи з літнього на зимовий та з зимового на літній час відбуватимуться в Україні і надалі.

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Переведення годинників в Україні - що відомо

Нагадаємо, що востаннє Україна переходила з зимового на літній час в останню неділю березня о 03:00 за Києвом. Однак у 2025 році у березні цей перехід можуть скасувати.

Справа в тому, що у липні 2024 року депутати проголосували за відповідний закон №4201. Він передбачає, що цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час. Це станеться в останню неділю (27-го) жовтня. Однак після цього вже не буде переведення годинників на літній час у 2025 році.

Повідомлялося, що документ, який затвердили народні депутати, встановлює єдиний київський час, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу України UTC+2.

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