Коли податковий закон набуде чинності: українцям назвали остаточну дату

Опублікування закону перенесли на 30 листопада.

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Закон про податки / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Закон про підвищення податків видалили з офіційної газети ВРУ

Він набуде чинності з 1 грудня

Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, а не з 29 листопада. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, документ видалили з офіційної газети ВРУ і перенесли на 30 листопада.

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"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", - наголосив він.

В той же час, народний депутат Ярослав Железняк також зазначив, що до 1 грудня військовий збір буде рахуватися, як і раніше, за ставкою 1,5%.

"Публікацію закону 11416-д про підвищення зняли чи перенесли. Опублікують його лише завтра (30 листопада) і набуде чинності, як і планувалося, 1 грудня", - підкреслив нардеп.

Закон про підвищення податків - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу.

Зокрема, як зазначається в документі, для військових військовий збір залишатиметься на рівні 1,5%, тоді як для інших громадян України його розмір становитиме 5%.

Крім того, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше повідомляв, що закон про підвищення податків набуде чинності вже з 29 листопада. Однак, зараз це рішення змінили.

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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