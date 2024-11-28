Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

Податки в Україні зростуть вже у листопаді, а не у грудні.

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Підвищення податків в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Закон про підвищення податків почне діяти з 29 листопада

Військовий збір має бути нарахований за два дні листопада

Підписаний у четвер, президентом України Володимиром Зеленським закон про підвищення податків набуде чинності вже з 29 листопада. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, закон почне діяти вже завтра, тому військовий збір має бути нарахований лише за два дні листопада.

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"Багато хто запитує. Так, ресурсний закон опублікований сьогодні", - написав Гетманцев.

Він додав, щодо фізичних осіб-підприємців у Раді внесли одну поправку.

"Згідно з правкою зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний, правка буде підтримана", – зазначив нардеп.

Закон про "історичне" підвищення податків - новини за темою

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким передбачається суттєве підвищення податків. Зокрема, за даними народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, податкові зміни додатково принесуть бюджету 137 мільярдів гривень в наступному році.

Як писав Главред, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу.

Документ, зокрема, передбачає збільшення військового збору та розширення кола його платників до 31 грудня року, у якому припинять або скасують воєнний стан:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

запровадження військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

встановлення збору для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць (наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тому збір дорівнюватиме 800 грн).

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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