"У РФ будуть проблеми": експерт назвав сценарій повного знищення Кримського мосту

Петро Черник розповів про те, що може знадобитися для знищення Кримського мосту.

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Кримський міст можуть знищити ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Кримський міст необхідно "пустити під воду на кілька сотень метрів", щоб окупанти РФ не змогли його відновити, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

При цьому знищення всього однієї секції моста нічого не дасть, тому що через деякий окупанти зможуть її відремонтувати, пояснив він в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Треба, щоб кілька сотень опор впали під воду і щоб його не могли відремонтувати, тобто треба брати міст під вогневий контроль", - упевнений експерт.

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На його думку, це питання вирішується тільки далекобійними ракетами.

"ATACMS може з цим завданням впоратися. Умовно, від Керчі до Гуляйполя 250 км. ATACMS має дальність 300 км. а також далекобійні ракети, які можуть бути в комплектації F-16, зокрема AGM-158 JASSM. Є ще ракети Storm Shadow і Scalp, але їх не багато виготовлено", - зазначає співрозмовник.

Для знищення Кримського моста може знадобитися кілька десятків ракетних ударів протягом деякого часу, не виключив він.

"Підходить баржа для ремонту мосту – знищена, підходить наступна – знищена. І так протриматися кілька місяців. Тільки тоді в Криму почнуться справжні проблеми", - додав Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше експерт спрогнозував сценарій знищення Кримського мосту. У окупантів агресора Росії є серйозна проблема з ремонтом Кримського мосту, яку досить складно вирішити, вважає Володимир Заблоцький.

Кримський міст навряд чи вдасться повністю зруйнувати, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Однак естакаду очікують неминучі руйнівні наслідки після того, як армія України переріже "сухопутний коридор".

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