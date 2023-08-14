Намагаються приховати, але пошкодження видно: в Мережі з'явилися нові фото Кримського мосту

Окупанти досі не змогли відремонтувати Кримський міст, який регулярно потерпає від вибухів - у Мережі з'явилися супутникові фото.

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Пошкодження від недавніх вибухів на Кримському мосту все одно помітні / колаж Главред, t.me/kazansky і скріншот з відео

У тимчасово анексованому півострові Крим російська влада намагається відремонтувати Кримський міст, який останнім часом вкотре зазнав вибухів. Але на об'єкті все ще спостерігаються великі пошкодження, як би їх не намагалися приховати. Про це повідомляє Telegram-канал "Крим.Реалії".

Крім того, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Африк у Twitter опублікував кілька фотографій Кримського мосту, які були зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року.

Судячи зі знімків, після того, як надводні БПЛА атакували Кримський міст 17 липня і там обрушилася плита автомобільної його частини, пошкодження в цьому місці окупанти досі не змогли усунути.

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Трохи пізніше військовий експерт і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вказав на ще один нюанс. За його словами, фото підтверджують, що в результаті ударів пошкодження отримала не тільки автомобільна гілка руху авто, але і залізнична частина переправи.

Кримський міст - останні новини

12 серпня в Мережі з'явилися фото і відео оповитого в диму Кримського мосту. Повідомлялося про вибухи і роботу російської ППО.

Окупанти перекривали транспортний рух, а гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився на ракетну атаку. Всі ракети були нібито збиті.

Стверджувалося, що дим над мостом - це "завіса". У той же час користувачі справедливо відзначали, що разом з білого кольору "завісою" над об'єктом піднімався і темний стовп диму.

Останній раз Кримський міст атакували невідомі безпілотники 17 липня. Тоді вибухом була пошкоджена одна опора і автополотно. Рух здійснювався реверсивним чином.

На думку експерта Петра Чорника, "добити" Кримський міст тільки комбінованим методом - і дронами, і ракетами, оскільки окупанти стягнули до об'єкта мало не всі наявні на півострові ППО.

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