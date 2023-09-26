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"Підбір ключів": Світан розкрив, чому припинилися атаки на Кримський міст

Юлія Куришко
26 вересня 2023, 03:40
Атаки на міст постійно готуються і здійснюються, спецслужби України працюють над цим, зазначив Роман Світан.
'Підбір ключів': Світан розкрив, чому припинилися атаки на Кримський міст
Світан розповів про атаки на Кримський міст / колаж: Главред, фото: АрміяInform, Telegram

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Романом Світаном. Він розповів, чому припинилися атаки на Кримський міст, якщо головної цілі не було досягнуто.

Військовий експерт зауважив, що атаки на нього постійно готуються і здійснюються, спецслужби України працюють над цим.

"Є певні моменти, які вже виявлені, і немає сенсу битися головою об закриті ворота. Потрібно шукати обхідні шляхи, чим зараз і займаються наші сили оборони, причому всі: ЗСУ, ВМФ, спецслужби, контррозвідка, СБУ, ГУР і сили спецоперацій, тобто всі сили оборони України включені в цей процес", - зазначив Світан.

Експерт наголосив, що Кримський міст залишається пріоритетною метою, оскільки виведення його з ладу хоча б на певний час зменшить кількість військової амуніції, яка передається цим мостом окупантам.

"Ніхто про нього не забув, шукають ключі. Навіть ті дії по знищенню ППО і зенітно-ракетних комплексів противника, які ми зараз бачимо - це якраз підбір ключів для виведення з ладу Кримського моста", - додав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

Нагадаємо, що полковник назвав яскравий сценарій звільнення Криму. Українські військові штурмуватимуть Крим вже цього року. У ЗСУ є всі можливості зробити це, вважає Роман Світан.

Україна знищить ППО Росії в Криму і поставить під удар Кримський міст. Частина ППО країни-агресора Росії не в змозі реагувати на сучасні ракети, оскільки вони летять на дуже низьких висотах, зазначив Роман Світан.

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війна в Україні новини Криму Роман Світан
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