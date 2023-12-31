Коли F-16 з'являться на фронті і які ракети можуть піти у хід: експерт дав чітку відповідь

Ці винищувачі здатні нести на борту понад 100 різних ракет.

https://glavred.net/ukraine/kogda-f-16-poyavyatsya-na-fronte-i-kakie-rakety-mogut-primenyat-ekspert-dal-chetkiy-otvet-10529555.html Посилання скопійоване

ЗМІ писали, що F-16 вже в Україні / Колаж: Главред, Фото: US Air Force, t.me/DeepStateUA

Винищувачі F-16 з'являться на полі бою відразу після того, як їх поставлять, заявив в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

"На мій погляд, винищувачі F-16 почнуть застосовуватися у війні відразу після того, як їх поставлять. Вони будуть виконувати завдання в рамках заходів з протиповітряної оборони - збивати крилаті ракети. Шахеди збивати складніше, тому що вони занадто повільно летять, але це теж можливо", - пояснив Криволап.

Які ракети здатний нести F-16?

Список озброєнь, які здатний нести на борту літак F-16, перевищує 100 одиниць, підкреслив експерт. Серед них такі ракети, як RIM-7 Sea Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM та інші.

відео дня

"Звичайно, найбільше нас могли б зацікавити ракети великого радіусу дії. Однак я думаю, що до перших партій винищувачів їх нам не дадуть. По Росії стріляти не можна, а більше нам застосувати їх ніде", - зазначив Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап-Український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

F-16 в Україні

Напередодні американське видання Newsweek писало, що винищувачі F-16 вже нібито можуть перебувати в Україні.

Журналісти услід за російськими пропагандистами натякають, що саме ці винищувачі нібито могли уразити таку велику кількість російських Су-34 протягом тижня. При цьому російські пропагандисти навіть встигли "відзвітувати" про ураження ще не прибулих F-16 на півдні України.

Однак спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував зазначені чутки.

Західні експерти припускали, що Україна може отримати літаки до кінця 2023 року. Тоді у ВПС України зазначали, що для цього необхідно підготувати відповідну інфраструктуру, інакше Авіація опиниться під прицілом ворога.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.