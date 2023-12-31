Найсильніший мороз і незвичайні аномалії: кліматолог здивувала прогнозом на 2024 рік для України

Якою буде погода в Україні в січні і лютому 2024 року розповіла кліматолог Віра Балабух Главреду.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у січні і лютому буде незвичайною. Як розповіла в інтерв'ю Главреду кліматолог Віра Балабух, середня за місяць температура повітря протягом року буде вище норми.

"Січень і лютий очікуються з вище сучасної кліматичної норми температурою повітря. Під сучасною кліматичною нормою мають на увазі середні багаторічні значення показників за 1991-2020 роки. Але ця норма також змінилася. Січень став тепліше на 2,5 градуса і більше в порівнянні з 1961-1990 роками. Зима і літо в Україні потеплішали на 2,5 градуса. За розрахунками чисельних моделей світових прогностичних центрів в 2024 році очікується, що середня за місяць температура повітря протягом року також буде вище норми. Тобто потепління триває", - каже Віра Балабух.

За словами кліматолога, -20 градусів, як було раніше, вже малоймовірні в Україні.

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"Така температура (-20 градусів - ред.) малоймовірна, але якщо і буде, то швидше за все на високогір'ї Карпат або в північно-східних і східних областях України. Про те, коли будуть такі сильні морози і якою при цьому буде температура повітря, синоптики можуть попередити лише за 5 діб. Найближчим часом такі сильні морози не очікуються. Однак попереду ще два зимових місяці, і звичайно ми ще не раз відчуємо подих Арактики. Але ці похолодання будуть короткочасними", - сказала Балабух.

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де + 11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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