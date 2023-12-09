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Батогом і пряником: в Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації

Анна Ярославська
9 грудня 2023, 08:49
Щоб стимулювати приплив добровольців в армію, українців хочуть стимулювати фінансово. Однак "закручування гайок" також планується.
Батогом і пряником: в Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації
В Україні готують новий закон про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: уп, УНІАН

До кінця 2023 року в Україні мають ухвалити новий законопроект про мобілізацію, який регулюватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов'язаних.

Які нововведення передбачені в проекті закону

Фінансова мотивація. Щоб стимулювати приплив добровольців в армію, українців хочуть стимулювати фінансово. Якщо людина добровільно підписує контракт із ЗСУ, то банк одразу ж відкриває картку, на якій буде орієнтовно до 50 тисяч гривень, пише ВВС Україна.

Примусова мобілізація. Представникам ТЦК хочуть надати нові повноваження. Зокрема, вони отримають більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доставки їх у військкомати, оголошення в розшук. Для цього вони вже не потребуватимуть участі поліцейських.

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Громадяни будуть змушені мати при собі військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу співробітника ТЦК чи уповноваженого чиновника міської влади.

Електронні повістки. Новий законопроект передбачає, що повістки зможуть вручати не лише особисто під розпис, рекомендованим листом, а й електронною поштою. Після повідомлення ви повинні з'явитися в ТЦК упродовж 48 годин. На військовий облік можуть взяти іноземців, які до отримання українського громадянства служили в збройних силах інших країн.

Сертифікат захисника. Це ще одне електронне нововведення, яке може з'явитися в додатку "Дія". По суті сертифікат захисника є аналогом військового квитка. Демонструвати такий електронний документ громадянам доведеться при реєстрації прав власності на нерухоме і рухоме майно, при одруженні або розлученні, для отримання вищої освіти або медичних послуг і навіть для перетину держкордону. Кожні 60 днів цей документ потрібно буде оновлювати.

Відстрочка від армії. Може бути звужене коло громадян, які мають право на відстрочку від армії. Це нововведення може стосуватися українців, які мають близького родича з інвалідністю III групи. Також скоротять перелік осіб, які зараз мають відстрочку через догляд за особою з інвалідністю I і II групи. Також відстрочки від армії можуть позбавити тих, хто вирішить отримувати другу або третю вищу освіту.

Зміни до Кримінального кодексу та Кодексу адмінпорушень. Згідно з проектом закону, планується збільшити термін арешту для порушників, заочно притягати їх до відповідальності й підвищити штрафи.

Крім того, вивчається питання того, щоб у лавах ЗСУ могли служити засуджені до тюремного ув'язнення за вчинення кримінальних правопорушень.

Демобілізація військових. Депутати пропонують встановити обмеження в 24 або 36 місяців служби. Ця ідея не знаходить підтримки серед військового командування. Тому поки пропонують збільшити кількість відпусток (до 90 днів) і провести демобілізацію військовослужбовців-строковиків, термін служби яких завершився.

Звільнення з армії. Перелік підстав для звільнення військових може бути розширений. Зокрема, таке право за власним бажанням отримають іноземці, які приєдналися до ЗСУ, військові, звільнені з полону (крім тих, что добровільно здався ворогові), інваліди I і II групи, курсанти-жінки.

Остаточної редакції законопроекту поки немає, його погоджують і лише потім винесуть на голосування. Таким чином, поки що незрозуміло, які зміни будуть ухвалені.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться. За його словами, зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів проведення мобілізації та інших питань.

Також глава держави Зеленський говорив, що Україна готує новий план мобілізації. Як сказав президент, країні потрібно знати, які ставляться цілі та куди вона йде.

Правила мобілізації в Україні можуть змінитися. Зокрема, мобілізувати громадян пропонується за письмовою згодою. Призов торкнеться тих, хто має відстрочку або бронь від мобілізації, а також працівників правоохоронних органів. Крім того, пропонується звільнятися зі служби за власним бажанням. Про це йдеться в законопроекті №10209, який зареєстрували у Верховній Раді.

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