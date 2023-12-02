У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації й назвали головні зміни

Реформа мобілізаційного процесу в Україні назріла, впевнений Михайло Подоляк.

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В Україні планують змінити процес мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На сьогодні процеси мобілізації, демобілізації, а також рекрутингу потребують іншої комунікації, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"На мою думку, виключно військові або виключно представники Ставки Верховного Головнокомандувача можуть давати ті чи інші об'єктивні роз'яснення (на цю тему, - ред.)", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

При цьому співрозмовник зазначив, що зміни до мобілізаційного процесу в Україні потрібні, а також виділив чотири напрямки в цьому питанні:

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інша комунікація;

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;

фрагментація всіх, хто хоче працювати в межах армії;

менше особистих позицій, особистих думок щодо того, що таке війна, що таке мобілізація та що таке рекрутинг.

"І ключовий комунікатор, який повинен пояснювати, як все має відбуватися, які зміни будуть – представники Генштабу, тобто Збройних сил України", - додав Подоляк.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять правила відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

Як раніше стало відомо, в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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