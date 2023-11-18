Раді пропонують дозволити призивати в армію за згодою: кого це торкнеться

Немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну, вважає нардеп Георгій Мазурашу.

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У Раді пропонують забирати на війну за письмовою згодою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Правила мобілізації в Україні можуть змінитися. Зокрема, мобілізувати громадян пропонується за письмовою згодою. Призивати будуть тих, хто має відстрочку або бронь від мобілізації, а також працівників правоохоронних органів. Крім того, пропонується звільнятися зі служби за власним бажанням. Про це йдеться в законопроекті №10209, який зареєстрували у Верховній Раді. Автором проекту закону є народний депутат від Партії слуга народу Георгій Мазурашу.

Мобілізація в Україні за письмовою згодою

Автор законопроекту Георгій Мазурашу вважає, що немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну.

"Адже як зазначають добровольці, через таких загнаних погрозами і примусом в армії суцільні проблеми. Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, біжать, здаються в полон", - сказав нардеп у коментарі ТСН.

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Він пропонує призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках.

Мобілізація поліцейських, прокурорів, пенсіонерів МВС

Законопроектом також пропонується мобілізувати військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку або тих, хто має бронь, за їхньою згодою і за умови, що вони мають досвід роботи в державних структурах упродовж не менше двох років, а також якщо вони займали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають досвід.

"Такі зміни, в разі їхнього ухвалення, дозволяють призивати на військову службу представників охоронних відомств, поліцейських, працівників прокуратури, Служби безпеки України з терміном на шість місяців", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Мазурашу зазначає, що зміни стосуються молодих пенсіонерів правоохоронних органів. Наприклад, пенсіонерів МВС, "які більшу частину життя мали справу зі зброєю, а тепер чомусь не призиваються на військову службу під час мобілізації".

Законопроектом передбачена можливість залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ.

Звільнення з військової служби за власним бажанням

Крім того, законопроектом пропонується можливість звільнятися з військової служби наступним категоріям:

військовослужбовцям строкової служби у зв'язку із закінченням термінів служби або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;

військовослужбовцям, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;

військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, у разі службової невідповідності або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця.

"Зазначені категорії військовослужбовців зможуть звільнитися за власним бажанням, у разі подання рапорту про порушення їхніх прав як військовослужбовців та невирішення порушених у ньому питань, що відповідають повноваженням командирів (військових посадових осіб), упродовж семи днів від зафіксованого дня подання рапорту або відсутності відповіді на рапорт", – пояснила Бекало.

Законопроектом також передбачається надати право військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації, звільнитися за власним бажанням у разі, якщо мобілізований належить до категорії громадян, які, відповідно до статті 23 Закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

"Зокрема це важливо для осіб з інвалідністю, студентів та аспірантів денної форми навчання, викладачів навчальних закладів, заброньованих працівників. Вони не підлягають мобілізації, але це не означає, що їх не мобілізують взагалі, скільки таких випадків. Крім того, отримати статус людини з інвалідністю або стати студентом, аспірантом можна вже після того, як чоловіка мобілізували", — зазначила Марина Бекало.

Залучення безробітних до робіт з відновлення

Безробітні громадяни, які перебувають у запасі та не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків за мобілізацією за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, пропонується залучати до відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури або забезпечення роботи інших секторів економіки.

"Мова про те, щоб безробітних (які не працюють мінімум на 0,75 ставки або не займаються підприємницькою діяльністю), які відмовляються служити, воювати, можна було мобілізовувати на роботу, зокрема, на відновлення постраждалої від військових дій інфраструктури", — вважає Мазурашу.

Мобілізація в Україні

8 листопада депутати Верховної Ради дев'ятий раз проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 14 лютого 2024 року.

9 листопада відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

В Україні найближчим часом можуть посилити мобілізацію. Однак мобілізувати до лав Збройних сил абсолютно всіх чоловіків не можна. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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