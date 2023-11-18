УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Раді пропонують дозволити призивати в армію за згодою: кого це торкнеться

Анна Ярославська
18 листопада 2023, 12:59
Немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну, вважає нардеп Георгій Мазурашу.
ВСУ, мобілізація
У Раді пропонують забирати на війну за письмовою згодою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Правила мобілізації в Україні можуть змінитися. Зокрема, мобілізувати громадян пропонується за письмовою згодою. Призивати будуть тих, хто має відстрочку або бронь від мобілізації, а також працівників правоохоронних органів. Крім того, пропонується звільнятися зі служби за власним бажанням. Про це йдеться в законопроекті №10209, який зареєстрували у Верховній Раді. Автором проекту закону є народний депутат від Партії слуга народу Георгій Мазурашу.

Мобілізація в Україні за письмовою згодою

Автор законопроекту Георгій Мазурашу вважає, що немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну.

"Адже як зазначають добровольці, через таких загнаних погрозами і примусом в армії суцільні проблеми. Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, біжать, здаються в полон", - сказав нардеп у коментарі ТСН.

відео дня

Він пропонує призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках.

Мобілізація поліцейських, прокурорів, пенсіонерів МВС

Законопроектом також пропонується мобілізувати військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку або тих, хто має бронь, за їхньою згодою і за умови, що вони мають досвід роботи в державних структурах упродовж не менше двох років, а також якщо вони займали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають досвід.

"Такі зміни, в разі їхнього ухвалення, дозволяють призивати на військову службу представників охоронних відомств, поліцейських, працівників прокуратури, Служби безпеки України з терміном на шість місяців", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Мазурашу зазначає, що зміни стосуються молодих пенсіонерів правоохоронних органів. Наприклад, пенсіонерів МВС, "які більшу частину життя мали справу зі зброєю, а тепер чомусь не призиваються на військову службу під час мобілізації".

Законопроектом передбачена можливість залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ.

Звільнення з військової служби за власним бажанням

Крім того, законопроектом пропонується можливість звільнятися з військової служби наступним категоріям:

  • військовослужбовцям строкової служби у зв'язку із закінченням термінів служби або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;
  • військовослужбовцям, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця;
  • військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, у разі службової невідповідності або за власним бажанням, у разі порушення його прав як військовослужбовця.

"Зазначені категорії військовослужбовців зможуть звільнитися за власним бажанням, у разі подання рапорту про порушення їхніх прав як військовослужбовців та невирішення порушених у ньому питань, що відповідають повноваженням командирів (військових посадових осіб), упродовж семи днів від зафіксованого дня подання рапорту або відсутності відповіді на рапорт", – пояснила Бекало.

Законопроектом також передбачається надати право військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації, звільнитися за власним бажанням у разі, якщо мобілізований належить до категорії громадян, які, відповідно до статті 23 Закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

"Зокрема це важливо для осіб з інвалідністю, студентів та аспірантів денної форми навчання, викладачів навчальних закладів, заброньованих працівників. Вони не підлягають мобілізації, але це не означає, що їх не мобілізують взагалі, скільки таких випадків. Крім того, отримати статус людини з інвалідністю або стати студентом, аспірантом можна вже після того, як чоловіка мобілізували", — зазначила Марина Бекало.

Залучення безробітних до робіт з відновлення

Безробітні громадяни, які перебувають у запасі та не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків за мобілізацією за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, пропонується залучати до відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури або забезпечення роботи інших секторів економіки.

"Мова про те, щоб безробітних (які не працюють мінімум на 0,75 ставки або не займаються підприємницькою діяльністю), які відмовляються служити, воювати, можна було мобілізовувати на роботу, зокрема, на відновлення постраждалої від військових дій інфраструктури", — вважає Мазурашу.

Мобілізація в Україні

8 листопада депутати Верховної Ради дев'ятий раз проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 14 лютого 2024 року.

9 листопада відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський.

В Україні найближчим часом можуть посилити мобілізацію. Однак мобілізувати до лав Збройних сил абсолютно всіх чоловіків не можна. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні Верховна Рада мобілізація в армію новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

15:52 Україна
Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

14:55 Україна
Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

13:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:11

11 хвилин тренування для ідеального результату: як швидко схуднути в домашніх умовах

17:09

Його вивести нереально, але вам вдасться: лайфхаки зі знищення плюща, які працюють

17:07

Який чай потрібно випити 19 листопада, щоб бути здоровим всю зиму: прикмети дня

16:51

Росіяни шантажують пенсіонерів в окупації: що вимагають

16:10

Святкуємо тепер в інший день: коли в Україні відзначають день Святого Миколая

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
16:09

Три місяці з останнього обміну: Росія заморозила передачу полонених

15:56

Відомий режисер розповів, як живе в Америці його дочка від путіністки Єгорової

15:52

РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

15:25

На концерті світової знаменитості померла молода дівчина

Реклама
15:01

В Україні призначатимуть пенсії інакше: як посилять вимоги

15:00

Тренди зими 2023-24: Андре Тан розповів, що обов'язково має бути в гардеробі

14:55

Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

14:44

У зрадників Медведчука і Марченка буде поповнення в родині

14:41

ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою: генерал розповів про ситуацію на фронті

14:11

Пишно зацвіте точно до Різдва: чим потрібно підгодувати декабрист у листопаді

14:02

Карта повітряних тривог онлайн: перевір чи є тривога в області зараз

13:57

Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

13:57

Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка

13:44

РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку: окупанти спробують оточити місто

13:41

Солодка, соковита і просто мрія: 3 правила, як вибрати хурму

Реклама
12:59

Раді пропонують дозволити призивати в армію за згодою: кого це торкнеться

12:55

Хто кому родич після весілля: хто такі сноха і невістка, чи є різниця

12:51

Загроза потужного ракетного удару: чим і коли РФ готова бити по Україні

12:47

"РФ - світове зло, а її жителі - розумово відсталі": групу Бі-2 вимагають визнати спонсорами тероризму за правду

12:41

Складний ребус для геніїв: потрібно за 1 хв вгадати слово, заховане на картинці

12:32

Гороскоп на завтра 19 листопада 2023: Близнюкам - роздратування, Скорпіону - труднощі з грошима

12:24

"Ти станеш зіркою": Потап заспівав дифірамби новій протеже, яка прилягла на нього

12:04

Тамара Гверцителі вперше висловилася про війну

11:46

ЗСУ зупинили росіян під Авдіївкою: у РФ важкі втрати – британська розвідка

11:45

США - за крок від початку Третьої світової війни, яку можуть програти - Foreign Policy

11:40

"Ворог підбирається до об’єктів енергетики": у ЗСУ прокоментували потужну нічну атаку

11:05

Місячний календар 19 листопада 2023: один з найкращих періодів для роботи і бізнесу

11:02

Колишня солістка ВіаГри розкрила, що думає Костянтин Меладзе про війнуВідео

10:44

"Літаки не змінять хід війни": міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ

10:31

Бої за Херсонщину: ЗСУ контролюють 10 кв. км на лівому березі Дніпра - ISW

10:02

Яке свято завтра 19 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

09:40

Біля берегів України підірвався балкер із зерном – Reuters

09:24

Нічна атака дронів: на Одещині - "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури

08:53

Окупанти змогли просунутися на 2 напрямках: в ISW описали ситуацію на фронті

08:40

Конгрес США зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня - Bloomberg

Реклама
08:10

Результат візиту української делегації у СШАПогляд

07:41

Вночі РФ дронами атакувала Україну: що відомо про наслідки

06:10

Авдіївка. Два важливих моментиПогляд

05:47

Гороскоп на грудень 2023: коли у Раків почнуть здійснюватися бажанняВідео

04:00

"Диявольський" знак: чому очі котів світяться в темряві

03:40

Як кава впливає на шкіру: чому не варто вірити 3-м популярним міфам

02:48

Забудьте про жовті плями під пахвами: як позбутись слідів на білому одязі без зусиль

01:30

Навіщо сипати сіль в колодязь: ви просто впадете, дізнавшись несподівану відповідь

17 листопада, п'ятниця
22:59

Результат здивує будь-кого: навіщо пити теплу воду з ранку

22:58

В Україні налагоджують масштабне виробництво ракет: як будуть застосовувати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти