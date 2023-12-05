Дружина докопалася: чоловік відмовився від мобілізації через заборону дружини - що виріши суд

У Тернопільській області судили і дали три роки в'язниці чоловікові, який відмовився від мобілізації, бо йому заборонила дружина.

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Чоловік за відмову від мобілізації отримав 3 рік позбавлення волі / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У Тернопільській області три роки в'язниці отримав чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації до лав ЗСУ. Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, 12 липня нинішнього року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. У той же день він отримав повістку і повинен був 14 липня прийти до військкомату. Однак житель Тернопільщини проігнорував документ.

На суді чоловік пояснив, що 12 липня він відзначав свято апостолів Петра і Павла. Того дня приїхали співробітники ТЦК і СП і доставили його для проходження ВВК. Там чоловіка визнали придатним до служби в армії і вручили "бойову повістку" на 14 липня.

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Чоловік пояснив, що проігнорував службу в армії, бо "служив у пожежному взводі у військовій частині і жодних навичок володіння зброєю та бойового досвіду не має". Також він пояснив, що його дружина влаштувала скандал і вимагала, щоб він нікуди не йшов. На суді чоловік додав, що не хоче служити в армії.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України і засудив до 3 років позбавлення волі. Але цей вирок ще можна оскаржити в Апеляційному суді.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться. За його словами, зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів проведення мобілізації та інших питань.

Також голова держави Зеленський говорив, що Україна готує новий план мобілізації. Як сказав президент, країні потрібно знати, які ставляться цілі і куди вона йде.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що буде новий підхід до мобілізації і назвав головні зміни. Зокрема, зміниться підготовка і комунікація з людьми.

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