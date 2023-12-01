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"Процес мобілізації в Україні зміниться": Зеленський анонсував важливі рішення

Альона Вороніна
1 грудня 2023, 20:12
Зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації тощо. Сьогодні обговорювалася низка пропозицій, будуть комплексні рішення.
Мобилизация, военный билет, Владимир Зеленский
Зеленський анонсував важливі рішення щодо мобілізції/ колаж: Главред. фото: УНІАН, Офіс президента України

В Україні змінять підходи до мобілізації. Зокрема, такі зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації та інших питань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні після проведення Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави зазначив, що у цій сфері потрібні зміни.

"Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення", – заявив Зеленський.

відео дня

Він зазначив, що під час Ставки також обговорювалася нинішня ситуація на фронті та забезпечення військових боєприпасами і зброєю. Україна готує оновлені запити для комунікації з партнерами. За словами президента нашої держави, попереду буде вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації.

Україна матиме свій сценарій на 2024 рік

Також глава Української держави зазначив, що будуть проаналізовані усі можливі сценарії на 2024-й рік, і наша країна орієнтуватиметься на конкретні операції з конкретним обґрунтуванням.

"Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", – наголосив президент України.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом. На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може переламати хід війни, і назвав спосіб. Обсягів зброї, які Україна наразі виробляє, недостатньо для того, щоб переломити хід війни з агресоркою Росією, вважає Зеленський.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець зазначав, що наступний рік буде неймовірно складним. За його словами, на фронті російсько-української війни ще деякий час триватиме активізація сил окупантів. Головним для ЗСУ є завдання витримати тиск ворога і також створити всі умови для оборони і нових стратегій.

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мобілізація війна в Україні Володимир Зеленський
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