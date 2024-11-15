Китай вперше передав РФ 'смертоносну зброю' для війни проти України - FAZ

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Китаю у зв'язку з постачанням летальної допомоги Росії.

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Китай передав Росії зброю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube

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Китай вперше поставив РФ зброю для війни проти України

ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю відео дня

Китай уперше поставив Росії зброю для ведення війни проти України. Європейський Союз розглядає введення санкцій проти Пекіна. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання, розвідувальну інформацію державам ЄС представив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Один із високопоставлених дипломатів ЄС охарактеризував ці докази як "переконливі" та запевнив, що вони підтверджують "постачання летальної допомоги" Росії від КНР.

"Нам потрібно тепер розглянути всі можливі заходи", - зазначив дипломат.

Обговорення санкцій перебуває на початковій стадії. Європейські країни планують спочатку обговорити ситуацію безпосередньо з Китаєм. За словами одного із джерел, подальша реакція ЄС залежатиме від відповіді Пекіна на висунуті звинувачення.

Джерела видання не захотіли вдаватися в подробиці розвідувальних даних. Проте один високопосадовець додав, що основою для оцінки ситуації стали "дуже серйозні" дані, оприлюднені раніше агентством Reuters.

Наприкінці вересня стало відомо, що російське підприємство "Купол" (дочірнє підприємство "Алмаз-Антей") розробило бойовий безпілотник великої дальності в Китаї. Безпілотники проходили випробування за участю китайських експертів, планується їх масове виробництво на китайських заводах.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Росія не змогла заручитися міжнародною підтримкою на саміті БРІКС та створити альтернативну структуру безпеки, якої прагне Кремль. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вкотре виступив за мирне врегулювання війни та наголосив на необхідності створення Групи друзів миру для вирішення війни між Росією та Україною.

Також колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур впевнений, що Китай був в курсі планів Північної Кореї щодо відправки своїх військ до Росії для допомоги у війні проти України. Він вважає, що КНДР не могла прийняти таке рішення без узгодження з Китаєм, який має значний вплив на Пхеньян.

Як повідомляв Главред, у Китаї вперше приземлився російський винищувач Су-57 для участі в аерокосмічній виставці Airshow China 2024. Це перша офіційна презентація цього літака на подібних заходах. Прибуття винищувача може свідчити про розширення військово-технічної співпраці між Росією та Китаєм.

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