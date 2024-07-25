Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

Китай, який провів з Білоруссю антитерористичні навчання, у своїй політиці робить ставку на економічну експансію. Пекін може дати Мінську кредити, а якщо режим Лукашенка їх не віддасть, то китайці здатні забрати стратегічні підприємства - Мозирський і Новополоцький нафтопереробні заводи. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак.
В інтерв'ю Главреду він нагадав про практику, коли Китай видає країнам кредити, а потім може забрати їхні активи або інфраструктуру.
"У принципі, Китай може "купити" Білорусь. Пекін робить ставку на агресивну зовнішню політику і для економічної експансії використовує програму, за допомогою якої заманює у свої тенета нерозторопних або жадібних лідерів. У рамках програми "Один пояс - один шлях" китайські банки дають кредити урядам на будівництво певних об'єктів. А потім, коли у країн немає грошей, щоб розрахуватися за боргами, забирає їхні ресурси, активи та інфраструктуру", - розповів Ступак.
Таким чином Мінськ може залишитися без стратегічних НПЗ.
"Причому Китай може забирати активи за низькою ціною. Наприклад, не за 1 млрд доларів, а за 100-200 млн. І, таким чином, Китай здатний заволодіти в Білорусі тими ж Мозирським і Новополоцьким нафтопереробними заводами", - підкреслив Іван Ступак.
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Китай і Білорусь із 8 до 19 липня провели військові навчання. Військовий аналітик Іван Ступак вважає, що ініціатором маневрів став Лукашенко, який має одну важливу мету.
Навчаннями з Білоруссю Китай показує свою присутність у Європі, вважає виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло. На його думку, такі маневри не становлять додаткової загрози.
"Тому це один із факторів, яким Китай демонструє свою присутність у Європі, це дуже важлива для нього іміджева річ", - вважає експерт.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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