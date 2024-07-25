Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

Укріплення українського кордону продовжується, а підрозділи розвідки пильно стежать за тим, що відбувається по той бік кордону, каже Демченко.

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Чи достатньо сил в РФ для наступу з Білорусі / колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація на кордоні з Білоруссю під контролем. Поряд з українським кордоном не виявлено переміщення техніки, підрозділів чи особового складу армії Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна продовжує укріплювати цей напрямок, оскільки він залишається потенційно небезпечним. Водночас на кордоні з Білоруссю відсутня військова активність.

Він також зауважив, що у Росії, наприклад, на території Білорусі відсутні необхідні угрупування, сили та засоби для здійснення будь-яких дій проти України з білоруської території.

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"У напрямку кордону з Білоруссю ситуація відмінна від кордону з Росією. Там обстановка повністю контрольована і поряд з нашим кордоном ми не бачимо якоїсь активності з переміщення техніки, або підрозділів, або особового складу армії Білорусі. Звісно, що певна кількість сил, підрозділів Білоруссю використовується для того, щоб посилити кордон з нашою країною, але вони знаходяться на певній віддаленості від кордону з нашою державою", – сказав Демченко.

Крім того, він наголосив, що цей напрямок залишається загрозливим, тому укріплення кордону продовжується, а підрозділи розвідки пильно стежать за тим, що відбувається по той бік кордону.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Загроза наступу з Білорусі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на сьогодні ударних угруповань у білоруському прикордонні немає.

Співробітник Служби безпеки України в період з 2004 по 2015 рік Іван Ступак заявив, що сценарій можливої участі білоруської армії у війні Росії проти України на сьогодні трохи вищий за нуль. За його словами, Лукашенко розуміє, що якщо він вступить у війну, виникне питання: а для чого, з якою метою?

В той же час, Білорусь 21 червня розпочала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань із призначення. Перевірка торкнулася підрозділів оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

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