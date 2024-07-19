США глушитимуть супутники РФ та Китаю: у Bloomberg розкрили нову американську зброю

У Пентагоні наголошують, що ця технологія є суто оборонною і вузькоспрямованою.

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США глушитимуть супутники РФ та Китаю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, Вікіпедія

США планують розгорнути нову наземну систему терміналів, які призначені для створення перешкод супутникового зв'язку й запобігання викриттю дислокації американських військ. Ці "глушилки" можуть бути задіяні у разі конфлікту з Росією чи Китаєм.

Пентагон вже провів перші випробування системи на початку цього року. Під час тестування працювали два термінали, робота яких контролювалася з третьої локації, передає видання Bloomberg із посиланням на коментар Космічних сил США.

У Космічних силах зазначили, що пристрої не можуть захистити американські супутники від ворожого впливу. Вони призначені лише для "відповідальної протидії" супутниковому зв'язку супротивника.

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У Пентагоні наголошують, що ця технологія є суто оборонною і вузькоспрямованою. Крім того, ця зброя не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу, тож США позиціюють її як "відповідальну" технологію, яка запобігає утворенню космічного сміття.

Загалом передбачається створити мережу з 24 дистанційних модульних терміналів. Перші 11 з них планують розгорнути протягом наступних кількох місяців, але інформація про місця їхньої дислокації не розголошується.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Ці пристрої для захисту американських військ від супутникового стеження навмисно створено невеликими та мобільними. Крім того, у конструкції були використані готові комерційні компоненти, що дозволило зробити термінали недорогими засобами, які можуть бути розгорнуті у будь-яких польових умовах.

За словами очільника Космічного командування США Стівена Вайтінга, Китай має сотні супутників на орбіті, призначених для пошуку, фіксації, відстеження, наведення на ціль та потенційного ураження сил США та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Тому ми повинні усвідомлювати, що це означає для наших збройних сил", - наголосив Вайтінг.

Однак, на думку Вікторії Семсон, директора з питань космічної безпеки та стабільності в Secure World Foundation, ця зброя не є оборонною, а скоріше "призначена для атаки на можливості суперників".

"Ви можете стверджувати, що це буде використовуватися тільки в оборонних цілях, але я сказала б, що це наступальний контркосмічний потенціал", - заявила Семсон.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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