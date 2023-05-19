Китай буде їм "заламувати руки": Пекін готує "угоду" з ОДКБ, щоб озброїти РФ - Світан

Агресор Росія до осені, другого контрнаступу ЗСУ, збирається укомплектувати резерв в 400 тисяч військових за допомогою Китаю, вважає Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/kitay-budet-im-zalamyvat-ruki-pekin-gotovit-sdelku-s-odkb-chtoby-vooruzhit-rf-svitan-10471657.html Посилання скопійоване

Китай змусить країни ОДКБ передати військову техніку Росії - Світан / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Китай, ймовірно, спробує здійснити операцію, в рамках якої країни ОДКБ отримають китайську військову техніку, а свої старі озброєння передадуть країні-окупанту Росії. Пекін зібрався посприяти російським загарбникам, щоб вони, до другого контрнаступу ЗСУ восени, укомплектували 400 тисяч військ. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росії не вистачає військової техніки і Москва спробує вирішити питання, підключивши Китай. Пекін буде "викручувати руки" країнам ОДКБ, щоб вони віддали свою стару військову техніку російським окупантам в обмін на китайське озброєння.

"Росія має дефіцит військової техніки. Москва намагається отримати її за допомогою Китаю. Безпосередньо Пекін не наважиться поставити свою техніку Росії, проте є й інші механізми. Зокрема, всі лідери країн ОДКБ, які були присутні на 9 травня у Путіна (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану – Садир Жапаров, Таджикистану – Емомалі Рахмон, Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, Білорусі – Олександр Лукашенко і прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, - ред.), за декілька днів будуть на килимі у Сі Цзіньпіна. Швидше за все, ухвалюватимуться рішення, як поставити китайську військову техніку країнам ОДКБ в обмін на передачу країнами блоку своєї старої радянської техніки армії Росії. Китайці будуть заламувати руки цим керівникам в обмін на угоду", - вважає Світан.

відео дня

За його словами, таким чином Пекін може допомогти РФ оснастити 400 тисяч окупантів, яких Москва збирається підготувати до осені, другого контрнаступу ЗСУ.

"Так Китай може допомогти Росії укомплектувати 400 тисяч осіб. Їх підготують десь ближче до осені, до другого етапу нашого наступу. Ми до цього готуємося. Поїздка наших керівників до Європи чітко вказує на таку підготовку Києва", - підкреслив Роман Світан.

Китай може передати зброю Росії

У лютому в американській пресі з'явилися публікації про те, що у США підозрюють Китай у намірі передати озброєння агресору Росії.

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен тоді сказав NBC, що у Вашингтона дійсно є інформація про роздуми Пекіна з приводу постачань зброї РФ.

Втім, президент США Джо Байден сказав, що КНР навряд чи піде на передачу озброєнь Росії.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю з надання зброї Росії", - додав Байден і попередив Пекін про серйозні санкції за подібного сценарію.

Журналісти The Washington Post публікували статтю, в якій, з посиланням на "один зі злитих документів Пентагону" вони розповіли про те, що американська розвідка нібито перехопила повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ з інформацією про згоду КНР передати зброю Росії. У матеріалі наголошується, що Пекін вирішив такі відомості не афішувати.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як діятимуть окупанти РФ при контрнаступі ЗСУ:

Інші новини: