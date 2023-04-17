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Україна не зафіксувала зброї Китаю у Росії на полі бою - Данілов

Андрій Ганчук
17 квітня 2023, 08:32 оновлено 17 квітня, 08:32
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Китай дотримується нейтральної позиції у війні агресора Росії проти України, але деякі пункти "мирного плану" є сумнівними, вважає Олексій Данілов.
Данилов, Китай
Китайського озброєння на нашому фронті ми наразі не бачимо - Данілов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Офіційний Київ не зафіксував випадків застосування військами країни-окупанта Росії зброї Китаю. Коли з'являться подібні прецеденти, про них повідомлять. Пекін дотримується нейтралітету у війні, проте деякі пункти "мирного плану" є сумнівними. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку він розповів про те, що незважаючи на відомості, які публікують журналісти на Заході, посилаючись на "злиті секретні документи Пентагону", Київ не зафіксував фактів використання військами агресора РФ китайської зброї.

За словами чиновника, як тільки прецеденти встановлять, про них буде оголошено, як це було у випадку із застосуванням окупантами іранських дронів-камікадзе.

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"Ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це потрібно обов'язково припинити. Китайського озброєння ми наразі на нашому фронті не бачимо", - сказав Данілов.

Також він додав, що Китаю не вигідно передавати зброю Росії. Пекін дотримується нейтралітету, проте деякі пункти його "мирного плану" викликають сумніви в Києві.

"Позиція Китаю нейтральна - вони не підтримують ані одну, ані іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла в публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. Це, звичайно, для нас корисно. Але є пункти, які досить сумнівні", - підкреслив Олексій Данілов.

Китай може поставити зброю Росії

Дискусії про можливі постачання Китаю зброї країні-агресору Росії для війни проти України виникли в американській пресі ще в лютому. Державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC підтвердив інформацію, згідно з якою Пекін думає над тим, чи постачати Москві зброю, а держави вже ведуть відповідні перемовини.

Президент США Джо Байден сказав, що Китай навряд чи серйозно озброїть РФ.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю з надання зброї Росії", - зазначив глава Білого дому і попередив Пекін про серйозні санкції у разі розвитку подібного сценарію.

Директор ЦРУ Вільям Бернс також зазначив, що Китай роздумує над можливістю передачі зброї Росії, але Пекін ще не ухвалив рішення. На думку Бернса, Сі Цзіньпін спостерігає за війною в Україні і вже встиг "протверезіти" від того, що побачив на полі бою.

13 квітня журналісти The Washington Post опублікували матеріал, в якому, посилаючись на один зі "злитих документів Пентагону" повідомили, що американська розвідка перехопила повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ, в якому йшлося про згоду Китаю передати летальну зброю Росії. У статті американського видання зазначено, що Пекін захотів залишити цю інформацію в таємниці.

Дивіться відео ТСН - у МЗС України розкритикували Китай за підігравання агресору Росії

Війна Росії проти України:

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