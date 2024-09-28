Китай, Бразилія, Туреччина: "друзі" Росії виступили з критикою погроз Путіна

Застереження стосуються нещодавніх заяв Путіна, який вкотре висловився стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних держав.

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Країни застерігають проти ядерних погроз на адресу України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У пʼятницю зі спільною заявою виступили Китай і Бразилія. В своєму повідомленні вони застерегли від погроз застосування ядерної зброї проти України. Відповідну заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

Цікаво, що попри не згадування Росії в тексті, застереження стосуються нещодавніх заяв російського правителя Володимира Путіна, який вкотре висловився стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних держав.

Також заяву підписали ще десять інших країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія. Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.

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"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - ідеться у спільній заяві.

СОВБЕЗ ООН / Инфографика: Главред

Як йдеться в заяві, "цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не повинні бути цілями воєнних операцій".

Країни-підписанти також виступили з закликом до підтримання "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні. Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

Ядерні погрози Кремля - останні новини

Експерт Жирнов стверджує, що позиція Путіна ослабла, тому він вдався до нових погроз, бо на фронті все йде погано. Захід не дає Україні дозволу на удари по РФ їхніми ракетами не через ядерні погрози Путіна, а через боягузтво – вони не хочуть брати на себе відповідальність.

Окрім цього, розкрито хитрий шантаж Кремля. Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа, вважає дипломат Олександр Хара.

Своєю чергою Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю. Він висловлює припущення, що, якщо Росія спробує застосувати ядерну зброю, по агресорам завдадуть удару на випередження.

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