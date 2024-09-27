Повна відмова: у жовтні Китай може поставити крапку у серйозній співпраці з РФ

Вже з 12 жовтня банки у Китаї можуть повністю відмовитись приймати платежі з країни-агресорки.

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Китайські банки можуть припинити співпрацю з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Банки Китаю можуть повністю припинити співпрацю з російськими кредиторами вже 12 жовтня. Про це повідомили джерела, залучені в імпорт та платежі, агентству Reuters.

Річ у тім, що ускладнити та зробити дорожчим для російських бізнесів операції з китайським юанем може наближення завершення дії ліцензії США. Саме вона дозволяє здійснювати транзакції, пов’язані з основними елементами фінансової інфраструктури Росії.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Видання зазначає, що юань у середу досяг майже річного максимуму щодо рубля. Він став найбільш торгованою іноземною валютою в Москві після того, як рішення Росії відправити війська до України в лютому 2022 року спричинило масштабні західні санкції і посилення політики дедоларизації в Росії.

Імпортери побоюються, що проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть посилитися. Для сумнівів є дві причини:

Обережність китайських банків щодо ризиків вторинних санкцій при співпраці з російськими суб'єктами, що потрапили під санкції США. Небажання Центрального банку Росії продовжувати постачати юань через валютні свопи.

"Ситуація може змінитися після 12 жовтня. Можливий різкий дефіцит юаня або повна відмова китайських банків приймати платежі з Росії", — сказав агентству Reuters один із учасників імпорту.

Як повідомляє агентство Reuters, платежі на мільярди юанів затримуються через те, що китайські державні банки припиняють транзакції з Росією. Окрім цього, багато угод стикаються з тривалими затримками, підвищеними логістичними витратами та більшими агентськими комісіями.

Ускладнює ситуацію також і відмова російського підрозділу австрійського Raiffeisen Bank International проводити платежі до Китаю з вересня, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. .

"Якщо торгівля юанем на Московській біржі дійсно припиниться, то не буде жодного біржового орієнтира для рубля. Котирування юаня формуватимуться за підсумками торгів на міжбанківському ринку, який абсолютно непрозорий, схильний до маніпуляцій та волатильний", - каже співрозмовник Reuters.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

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Як відомо, вчора глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією. Сторони зосередилися на наступних кроках із розвитку двосторонніх відносин і торгівлі.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що Китай пішов на неочікуваний крок. Влада застерегла від співпраці з Росією. Такі дії матимуть негативні наслідки для країни-агресора, адже у РФ китайські бренди автомобілів набирають популярності після виходу західних компаній через санкції.

Ба більше, цього тижня китайські бронемашини помітили на фронті - це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні.

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