Автора культового саундтреку до фільму "Драйв" знайдено мертвим

Екстрені служби, які прибули на місце події, не виявили жодних ознак насильницької смерті.

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Автора культового треку "Nightcall" знайдено мертвим / колаж: Главред, фото: instagram.com/kavinsky

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Артисту було 50 років

Kavinsky вважався однією з ключових фігур французької електронної сцени

Французький діджей і музикант Kavinsky, справжнє ім'я якого Венсан Белорже, знайдений мертвим у своєму будинку в Парижі. Про це повідомляє Le Figaro.

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Артисту було 50 років. Французька прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити точну причину смерті.

За даними слідства, екстрені служби, які прибули на місце події, не виявили жодних ознак насильницької смерті. Як повідомили джерела в поліції, попередньо розглядається версія інсульту.

Тривогу підняв сусід музиканта, який кілька днів не бачив Белорже і звернувся до екстрених служб. За його словами, незадовго до зникнення артист неодноразово скаржився на сильні головні болі.

Kavinsky вважався однією з ключових фігур французької електронної сцени та одним із найяскравіших представників напряму French touch. Всесвітню популярність йому приніс трек Nightcall, який став саундтреком до культового фільму "Драйв".

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Про особу: Kavinsky Kavinsky (справжнє ім'я - Венсан П'єр Клод Белорже) - французький музикант, діджей і продюсер, який став однією з ключових ікон і піонерів сучасного жанру синтвейв (synthwave/retrowave). Музика Kavinsky натхненна поп-культурою, фільмами про зомбі епохи VHS та відеоіграми 1980-х років. Артист помер 28 липня 2026 року у віці 50 років у своєму паризькому будинку (імовірно від інсульту). Світову популярність музиканту приніс саме похмурий синтвейв-трек "Nightcall", який став головним саундтреком до нео-нуарного трилера "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом. Пісня "Nightcall" отримала потужну другу хвилю популярності після тріумфального виступу Kavinsky на церемонії закриття Олімпіади в Парижі разом із співачкою Анжель та гуртом Phoenix. За свою кар’єру музикант випустив два знакові повноформатні альбоми: концептуальний "OutRun" (2013) та тріумфальне повернення "Reborn" (2022). Музика Kavinsky звучала в багатьох топових відеоіграх, зокрема Grand Theft Auto IV, Gran Turismo 5 та Midnight Club: Los Angeles. Сам Венсан також пробував себе як актор, знімаючись у фільмах свого друга - режисера Квентіна Дюп’є. Kavinsky творчо зростав і розвивався на одній сцені з такими гігантами електронної музики, як Daft Punk, SebastiAn та Justice.

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