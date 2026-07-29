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Зеленський відверто сказав, хто насправді зриває мирні переговори

Анна Ярославська
29 липня 2026, 07:30
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Президент України в інтерв’ю Fox News пояснив, чому переговори про припинення вогню досі не розпочалися.
Путін, Зеленський
Путін відмовляється вести переговори навіть про перемир’я - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ключові тези:

  • Путін відмовляється від переговорів навіть про тимчасове перемир'я
  • Трамп і європейці хочуть зупинити війну, Путін - ні
  • Україна розраховує на санкційний закон Грема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиною перешкодою для завершення війни залишається диктатор РФ Володимир Путін, який відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. Про це заявив глава України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні.

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"Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін - ні", - заявив український лідер.

Зеленський підкреслив, що Україна щодня пропонує Росії зупинити бойові дії хоча б на обмежений період, щоб дати дипломатам можливість вести переговори, однак натрапляє на відмову.

"Ми щодня просимо про переговори хоча б щодо припинення вогню на певний період часу та надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому й полягає проблема", - заявив український президент.

Відсутність готовності Москви до діалогу український лідер називає головним аргументом на користь посилення тиску на Росію, а не пом’якшення позиції партнерів Києва.

Зеленський додав, що саме з цієї причини потрібно реагувати жорстко і демонструвати силу. Україна розраховує на санкції, а законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема вважає надзвичайно важливим інструментом тиску на Росію.

"Саме тому ми маємо реагувати, бути жорсткими, бути сильними... Ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроект Ліндсі був дуже важливим", - підкреслив він.

Дивіться відео - Зеленський заявив, що Путін відмовляється від переговорів навіть про тимчасове перемир’я:

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Зустріч Трампа і Зеленського - новини

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

Як повідомляє Reuters, Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Пізніше президент зустрінеться з сенаторами.

За його словами, вони обговорили з Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot.

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – сказав український президент.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із главою України пройшла дуже добре.

"Велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", - написав Трамп у Truth Social.

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За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американського озброєння.

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп також висловився щодо пропозиції Зеленського провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Зазначимо також, що Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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