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Потужні операції в Каспійському морі: хто може допомагати Україні наносити удари

Анна Косик
29 липня 2026, 12:30
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Експерт припустив, що одна з країн може надавати Україні надважливу інформацію.
Потужні операції в Каспійському морі: хто може допомагати Україні наносити удари
Невідомо, чи США санкціонували удари України у Каспійському морі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Що заявив Семиволос:

  • Україна може узгоджувати певні питання щодо операцій в Каспійському морі
  • США потенційно можуть надавати Україні необхідні розвіддані

США могли дати Україні "зелене світло" на активні операції у Каспійському морі. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За його словами, певні питання щодо таких операцій могли узгоджуватися українською та американською сторонами через необхідність розвідувальної інформації.

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Саме США потенційно можуть надавати її Україні. Але, за словами Семиволоса, Київ навряд чи узгоджує з американцями кожен конкретний удар.

"Думаю, Україна діє, виходячи зі своїх стратегічних та тактичних завдань. Безперечно, американці не могли не помітити таких ударів. Але чи санкціонували вони їх сказати не можу", - додав він.

Чи може Іран вдарити по Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами Ігоря Семиволоса, войовнича риторика Тегерана спалахнула після того, як Україна почала ефективно відпрацьовувати по російській військовій логістиці в Каспійському морі. Досі цей регіон вважався безпечним тилом для постачання озброєння та товарів між РФ та Іраном.

Тепер гучні погрози з боку Ірану на адресу України - це не демонстрація сили, а наслідок страху втратити стратегічний транспортний коридор на Каспії. Спроба перейти від слів до реальних військових дій розберуть іранську інфраструктуру та заженуть Тегеран у ще більшу ізоляцію.

Удари України по об'єктах в Каспійському морі - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. Внаслідок атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безспосередньо пов'язані із постачанням зброї з Ірану та нафтовидобувну платформу родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря.

Після цього міністерство закордонних справ Ірану виступило із засудженням українського удару по судну в акваторії Каспійського моря. В іранському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що йдеться про цивільне комерційне судно.

Згодом ЗМІ повідомили, що Іран розглядав можливість нанесення балістичного удару по одному з українських морських портів у відповідь на атаку українських сил по іранському судну в Каспійському морі.

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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