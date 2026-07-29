"Глибоко засмучений": стала відома реакція Тома Круза на відмову дочки від його прізвища

Актор був глибоко засмучений, дізнавшись, що тепер прізвище Круз більше не входить до офіційного імені доньки.

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Тому Крузу розбило серце рішення доньки відмовитися від його прізвища / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

19-річна Сурі, дочка Тома Круза, офіційно носить ім’я Сурі Ноель

Том Круз, як і раніше, сподівається налагодити стосунки з дочкою

Голлівудський актор Том Круз важко переживає рішення своєї дочки Сурі офіційно відмовитися від його прізвища. Про це повідомляє RadarOnline з посиланням на джерело, знайоме з родиною артиста.

За словами співрозмовника видання, актор був глибоко засмучений, дізнавшись, що тепер прізвище Круз більше не входить до офіційного імені доньки. Хоча він розуміє, що Сурі вже доросла і має право самостійно приймати такі рішення, йому важко змиритися з тим, що сталося.

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"Том глибоко засмучений цією новиною. Хоча він розуміє, що Сурі - вже доросла і сама приймає рішення, йому неймовірно боляче бачити, як його прізвище зникло з її офіційного імені. Він ніколи не міг собі уявити, що все зайде так далеко", - поділилося джерело, яке побажало залишитися анонімним.

За даними RadarOnline, Круз, як і раніше, сподівається налагодити стосунки з дочкою. Однак зараз, стверджує інсайдер, актор перебуває у важкому емоційному стані й болісно переживає те, що сталося.

19-річна Сурі, дочка Тома Круза та актриси Кеті Холмс, тепер офіційно носить ім’я Сурі Ноель. Ноель - друге ім’я її матері, яке дівчина вирішила використовувати замість прізвища батька.

Чому Том Круз не спілкується зі своєю дочкою Сурі

Зазначимо, що Том Круз не спілкується зі своєю дочкою Сурі через суворі правила саєнтологічної церкви, відданим прихильником якої він є, а також через позицію її матері Кеті Холмс. Актриса після розлучення у 2012 році забрала доньку й дистанціювалася від релігійного руху, через що в рамках церкви її колишнього чоловіка було визнано "пригнічуючою особистістю" (ворогом вчення). Правила організації забороняють адептам підтримувати тісні контакти з тими, хто не поділяє їхню віру.

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Про особу: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

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