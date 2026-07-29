Без гарячої води та тепла: колишній управитель блокує підключення газу у київській новобудові

"Нафтогаз" відмовляється укладати договір із ОСББ, доки не врегульовано борг колишньої управляючої компанії в майже 10 мільйонів гривень.

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ОСББ проти "Ковальської": як борг у 10 мільйонів залишив будинок без опалення / Колаж: Главред, фото: siltek.ua

Ключові тези:

Мешканці ЖК "Паркова вежа" ризикують залишитися без опалення та гарячої води.

"Ковальська-Житлосервіс" заборгувала "Нафтогазу" майже 10 млн грн.

ОСББ не може укласти прямий договір чере з старий запис у системі та відсутність згоди колишнього управителя.

Мешканці будинку "Паркова вежа" на Перемишльській, 2г у Києві залишилися без гарячої води та опалення не через бойові дії чи аварію на мережах, а через через відмову колишньої управляючої компанії "Ковальська-Житлосервіс" переоформити документи та врегулювати питання з газопостачальником. Про це повідомляє видання "Трамвай".

Ще з початку 2026 року "Ковальська-Житлосервіс" відмовилася обслуговувати чотири власні будинки в Києві - на Перемишльській, 2г, Касіяна, 2/1, Срібнокільській, 2а та Мишуги, 12, - пояснивши це накопиченою заборгованістю мешканців. Тепер, коли жителі "Паркової вежі" створили ОСББ і зібрали повний пакет документів для запуску власної котельні, та сама компанія стоїть на заваді відновленню теплопостачання.

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Голова ОСББ Олександр Козаченко звернувся до "Нафтогаз Трейдинг" для укладення нового договору на постачання газу, однак отримав відмову. Причина - у системі постачальника досі значиться чинний договір із "Ковальська-Житлосервіс", у якому вказана адреса будинку. "Нафтогаз" не готовий укладати новий договір без погодження з попередньою компанією та врегулювання її боргу, який перед постачальником становить близько 10 мільйонів гривень.

"Ковальська" відмовила особисто

Козаченко особисто їздив до офісу "Ковальська-Житлосервіс" на переговори, розповів він "Трамваю". Компанія відмовилася підписувати будь-які документи, натомість заявила, що близько 700 тисяч гривень із загального боргу нібито стосується саме цього будинку - без жодних розрахунків, актів чи підтверджених обсягів споживання. Звідки взялася саме ця сума, а не інша, компанія не пояснила.

Коментар юриста

Ситуація юридично вразлива не для ОСББ, а для "Ковальської" та "Нафтогазу", зазначає адвокат Андрій Ткачук. Право ОСББ укласти договір на постачання газу не може блокуватися третьою особою, яка сама є боржником - а борг "Ковальська-Житлосервіс" належить окремій юридичній особі й автоматично на ОСББ не переходить.

Жодна сума не може вважатися "боргом будинку", якщо вона не підтверджена документально - договорами, актами, первинними даними про обсяги споживання, наголошує юрист. Голослівне твердження про "700 тисяч" без підтвердження не має жодної юридичної сили. Договір постачання газу укладається як договір приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу, а умовою для цього є відповідність заявника вимогам постачальника, а не згода третьої сторони-боржника - і ОСББ цим вимогам відповідає. Навіть якщо "Нафтогаз Трейдинг" відмовить остаточно, будинок автоматично потрапить до портфеля постачальника "останньої надії" - "Нафтогаз України", хоча умови там гірші за комерційний договір.

Юрист радить ОСББ письмово зафіксувати відмову "Ковальської" підписати документи, вимагати документального підтвердження будь-яких сум протягом 10 робочих днів, а паралельно надіслати офіційний запит до "Нафтогаз Трейдинг" з вимогою вказати конкретну правову підставу для відмови. Письмова відмова стане підставою для звернення до суду або НКРЕКП зі скаргою на порушення права на отримання послуги.

Обіцянки доступу до парку, які ніхто не збирався виконувати

Ситуація з теплом - не перша претензія мешканців до забудовника. Під час продажу квартир менеджери "Ковальської" обіцяли покупцям доступ до парку "Паркове місто" як одну з переваг житлового комплексу, і люди купували квартири, розраховуючи в тому числі на цю інфраструктуру.

"Паркове місто" про такі домовленості не знало - і коли дізналося, відмовило в будь-якому доступі. Жодної угоди між забудовниками укладено не було, юридичних підстав для проходу мешканців на територію парку не існувало. Показово, що навіть після цього відділ продажів "Ковальської" продовжував обіцяти покупцям парк як частину інфраструктури комплексу.

Переговори між ОСББ і колишньою управляючою компанією тривають. Мешканці вимагають документального підтвердження всіх заявлених сум і шукають законний шлях для запуску котельні до початку опалювального сезону.

Комунальні послуги - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетичний експерт Олександр Харченко оцінював стійкість столичної системи опалення після січневих ударів. Він підкреслив, що система вистояла внаслідок підготовки і наявності резервних потужностей. За його оцінкою, навіть у разі найважчих атак тепло залишиться щонайменше у 60-70% міста.

Експерт з питань енергетики Сергій Макогон зауважив необхідність переходу Києва на децентралізоване теплопостачання. Експерт наголосив, що модульні котельні можуть швидко закрити потреби тисяч будинків і запропонував комбіновану модель з когенерацією. За його оцінкою, для обігріву тисяч багатоповерхівок може знадобитися близько 50 таких котелень.

Міжнародний валютний фонд у меморандумі зазначив можливість коригування тарифів на газ і електроенергію. Фонд підкреслив, що підвищення тарифів у 2027 році може відбутися після створення механізмів соціального захисту та оцінки наслідків. У документі вказано, що мораторій щороку коштує близько 2,2% ВВП, а адресна допомога становить близько 0,6% ВВП.

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