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Почалася передислокація Ту-95МС: яке місто може стати головною ціллю удару РФ

Анна Ярославська
29 липня 2026, 11:03оновлено 29 липня, 12:15
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Окупанти готують масований обстріл крилатими та балістичними ракетами. Найбільша небезпека залишається для столичного регіону.
Ракетний удар, ППО
Росія може завдати удару в ніч на 30 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com, 37-а окрема бригада морської піхоти:

Коротко:

  • У ніч на 30 липня можливий масований ракетний удар
  • Найбільша загроза - для Києва та Київської області
  • Очікується застосування крилатих і балістичних ракет

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія може завдати ракетного удару по Україні.

Найбільша загроза зберігається для Києва та Київської області. Про це попередив Telegram-канал Николаевский Ванёк.

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"Вночі буде підвищена загроза масованого обстрілу. Підвищена загроза для Києва та Київської області", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, для решти регіонів України загроза оцінюється як менша порівняно зі столичним регіоном. При цьому джерело вказує на ймовірність застосування одразу кількох типів озброєння.

"Будуть намагатися завдавати ударів крилатими та балістичними ракетами", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію про можливі цілі удару автор каналу пообіцяв надати пізніше, після того як стане відомо про вильоти стратегічної авіації.

Моніторінговий канал ППО радар прогнозує, що початок масованого комбінованого удару по території України очікується сьогодні або завтра ввечері.

"Ймовірно ворог застосує 60-80 ракет", - йдеться у повідомленні.

Почалася передислокація Ту-95МС: яке місто може стати головною ціллю удару РФ
Звідки РФ запускає раекти по Україні / Инфографика: Главред

Росія перекидає Ту-95МС: монітори зафіксували перші борти

Росія розпочала передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродромів Далекого Сходу на аеродром "Оленья". Спершу в повітрі виявили один борт, а загалом ротація має охопити вісім літаків, повідомляє канал єРадар.

Зголом кількість виявлених бортів зросла. Після першого повідомлення моніторингова спільнота підтвердила другий борт, а невдовзі - про третій.

Оцінку загроз обіцяють дати ввечері

"Щодо нічних загроз, будемо дивитись по вечірній активності стратегічної авіації", - зазначили автори каналу.

Оновлено. Станом на 11:41 виявлено п‘ять бортів. Крім того, на Далекому Сході, споряджено сім Ту-160.

"Оленья" розташована на Кольському півострові, у Мурманській області РФ, і за час повномасштабної війни неодноразово згадувалася як майданчик, з якого носії крилатих ракет вирушають на бойові вильоти. Саме тому накопичення там Ту-95МС традиційно розглядають як один із маркерів підготовки до ракетного удару.

Водночас сама поява бортів на аеродромі не означає автоматично атаки тієї ж ночі: між посадкою літаків і фактичним вильотом на пуски може минути доба або більше. Ключовим індикатором залишається саме активність бортів після передислокації, а не факт перебазування.

Росія почала завдавати ударів по-новому

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про зміну тактики завдання ударів по Україні. За його словами, за минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 50 ракет, що летіли за балістичною траєкторією. Йдеться насамперед про "Іскандер-М", С-400 та "Циркони".

Прес-секретар Повітряних сил ЗСУ повідомив, що виявлення уламків ракет з маркуванням, яке свідчить про їхнэ виготовлення лише кілька тижнів або місяців тому, може вказувати на труднощі Росії з накопиченням значних запасів ракетного озброєння. За його словами, це свідчить про те, що частину ракет окупанти застосовують майже одразу після виробництва.

"Оскільки вони застосовують багато ракет, ви бачите, що частка балістичних ракет у відсотковому співвідношенні збільшується. Мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних, а зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують за балістичною траєкторією", - повідомив Ігнат.

Погрози Ірану на адресу України - новини

Як писав Главред, Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. Відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з поставками зброї з Ірану.

Іран висунув жорсткі звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Україна закликала не допустити подальшого загострення ситуації після заяв Ірану про можливі удари, наголосивши на важливості дипломатичного діалогу.

Іран розглядав можливість нанесення балістичного удару по одному з українських морських портів у відповідь на атаку українських сил на іранське судно в Каспійському морі. Однак завдяки активним дипломатичним контактам напруженість вдалося знизити, і на даний момент ситуація залишається під контролем. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на європейських та іранських чиновників.

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Про джерело: "Николаевский Ванек"

Telegram‑канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один із найпопулярніших військово-інформаційних телеграм-каналів України з аудиторією понад 2,7 млн підписників, який оперативно інформує про ворожі обстріли, рух техніки, БПЛА та інші загрози.

Автор каналу - анонімний патріот на ім’я Іван, який, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, працює без комерційної мети і має "зірочку авторизованого каналу", а влада тісно співпрацює з ним із моменту старту.

Контент каналу базується на достовірних польових джерелах та оперативному моніторингу, а також власній мережі інформаторів: автор виключно перевіряє дані й відмовляється від ретрансляції відкритих неперевірених джерел .

Канал активно організовує збори для ЗСУ, прозоро звітує про витрачені кошти і продовжує залишатися ключовим та надійним джерелом для українців під час військових тривог.

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