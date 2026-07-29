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Лиса, каламутні очі: пропагандистка Сімоньян зізналася щодо свого здоров’я

Олена Кюпелі
29 липня 2026, 08:36
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Несамовита пропагандистка Симоноян написала книгу, в якій сама себе розгромила.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян розповіла, як вона зараз виглядає / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

  • Як зараз виглядає Симоньян
  • З якої нагоди вона вирішила висловитися

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, висловилася щодо свого здоров’я та зовнішності.

Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян виступила на одному із заходів, де вирішила описати саму себе.

відео дня
Сімоньян вийшла на сцену без перуки
Сімоньян написала книгу / Фото: скріншот

"Тепер я виглядаю як звичайна хвора старенька. У мене немає волосся, брів і вій. Мої облисілі очі стали каламутними, як цей світ. Шкіра, висушена хімією, під сонячним світлом сіріє, як накип на старому чайнику", - намагається викликати жаль Сімоньян.

Водночас пропагандистка написала автобіографічну книгу, яка, на її "скромну" думку, може бути цікавою співгромадянам її терористичної батьківщини - Росії.

На Маргариту Симоньян було скоєно замах
Маргарита Симоньян часто говорить про свого чоловіка-путініста / скрін з відео

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, поділився рідкісним фото своєї доньки Лізи, яку він виховує разом з Аллою Пугачовою.

Раніше також фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова і належить до "кремлівської еліти", що підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, подала позов проти Ради Європейського Союзу.

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Про особу: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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