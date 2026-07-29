Коротко:
- Як зараз виглядає Симоньян
- З якої нагоди вона вирішила висловитися
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, висловилася щодо свого здоров’я та зовнішності.
Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян виступила на одному із заходів, де вирішила описати саму себе.
"Тепер я виглядаю як звичайна хвора старенька. У мене немає волосся, брів і вій. Мої облисілі очі стали каламутними, як цей світ. Шкіра, висушена хімією, під сонячним світлом сіріє, як накип на старому чайнику", - намагається викликати жаль Сімоньян.
Водночас пропагандистка написала автобіографічну книгу, яка, на її "скромну" думку, може бути цікавою співгромадянам її терористичної батьківщини - Росії.
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Раніше також фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова і належить до "кремлівської еліти", що підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, подала позов проти Ради Європейського Союзу.
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Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.
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