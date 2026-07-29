Лиса, каламутні очі: пропагандистка Сімоньян зізналася щодо свого здоров’я

Несамовита пропагандистка Симоноян написала книгу, в якій сама себе розгромила.

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Маргарита Симоньян розповіла, як вона зараз виглядає / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Як зараз виглядає Симоньян

З якої нагоди вона вирішила висловитися

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, висловилася щодо свого здоров’я та зовнішності.

Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян виступила на одному із заходів, де вирішила описати саму себе.

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Сімоньян написала книгу / Фото: скріншот

"Тепер я виглядаю як звичайна хвора старенька. У мене немає волосся, брів і вій. Мої облисілі очі стали каламутними, як цей світ. Шкіра, висушена хімією, під сонячним світлом сіріє, як накип на старому чайнику", - намагається викликати жаль Сімоньян.

Водночас пропагандистка написала автобіографічну книгу, яка, на її "скромну" думку, може бути цікавою співгромадянам її терористичної батьківщини - Росії.

Маргарита Симоньян часто говорить про свого чоловіка-путініста / скрін з відео

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Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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