Сім'я розширюється: Орбакайте похвалилася несподіваним поповненням

Коротко:
- Хто поповнив родину співачки
- Де вони всі зустрілися
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, поділилася з шанувальниками рідкісними сімейними знімками, на яких вона зображена разом із молодшим сином Дені Байсаровим.
Як пишуть російські пропагандисти, син артистки, який вже давно уникає публічності й практично не з’являється в соціальних мережах, вперше за довгий час опинився в об’єктиві разом із матір’ю.
Судячи з опублікованих знімків, родина зустрілася на Міконосі. Компанію Крістіні склали її чоловік Михайло Земцов, дочка Клавдія та Дені. Шанувальники звернули увагу, що молодий чоловік помітно подорослішав.
"А ми їдемо далі, і нас уже трохи більше. Сім’я розширюється з кожним містом. І все ще попереду", - написала співачка.
Відомо, що Дені живе в терористичній Москві, займається власними проєктами та віддає перевагу непублічному способу життя. У світській хроніці його ім'я з'являється вкрай рідко. Востаннє про сина Орбакайте широко говорили після його участі у Східному економічному форумі, де він представляв арт-регату "Вітрила авангарду" як керівник івент-агентства.
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Про особу: Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте - радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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