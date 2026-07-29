Сім'я розширюється: Орбакайте похвалилася несподіваним поповненням

Крістіна Орбакайте несподівано поділилася новинами щодо своєї родини.

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Крістіна Орбакайте поділилася важливою новиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

Хто поповнив родину співачки

Де вони всі зустрілися

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, поділилася з шанувальниками рідкісними сімейними знімками, на яких вона зображена разом із молодшим сином Дені Байсаровим.

Як пишуть російські пропагандисти, син артистки, який вже давно уникає публічності й практично не з’являється в соціальних мережах, вперше за довгий час опинився в об’єктиві разом із матір’ю.

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Орбакайте розповіла про поповнення в родині / Фото 7 Днів

Судячи з опублікованих знімків, родина зустрілася на Міконосі. Компанію Крістіні склали її чоловік Михайло Земцов, дочка Клавдія та Дені. Шанувальники звернули увагу, що молодий чоловік помітно подорослішав.

"А ми їдемо далі, і нас уже трохи більше. Сім’я розширюється з кожним містом. І все ще попереду", - написала співачка.

Орбакайте розповіла про поповнення в родині / Фото 7 Днів

Відомо, що Дені живе в терористичній Москві, займається власними проєктами та віддає перевагу непублічному способу життя. У світській хроніці його ім'я з'являється вкрай рідко. Востаннє про сина Орбакайте широко говорили після його участі у Східному економічному форумі, де він представляв арт-регату "Вітрила авангарду" як керівник івент-агентства.

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Про особу: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

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