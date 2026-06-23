"Терпіння не безмежне": Україна висунула жорстку умову щодо укладення миру з РФ

Україна зверталася до Ради Безпеки ООН із закликом ухвалити резолюцію про повне й безумовне припинення вогню. Але ця пропозиція залишилася без відповіді.

https://glavred.net/ukraine/terpenie-ne-bezgranichno-ukraina-postavila-zhestkoe-uslovie-po-miru-s-rf-10774961.html Посилання скопійоване

Андрій Мельник пригрозив змінити умови миру з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Постійне представництво України при ООН

Головні тези Андрія Мельника:

Київ готовий до миру згідно зі Статутом ООН

Україна може змінити пропозицію щодо припинення вогню по лінії фронту

Бумеранг війни повернувся на територію Росії

Київ готовий до прямих переговорів з Москвою для досягнення справедливого й міцного миру відповідно до Статуту ООН, однак терпіння України "не безмежне". Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН.

За його словами, Україна протягом останніх 15 місяців зверталася до Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про повне й безумовне припинення вогню.

відео дня

"На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі", — заявив дипломат.

Якщо Рада Безпеки й надалі займатиме вичікувальну позицію, то Київ може переглянути свою пропозицію. За його словами, Україна, як і раніше, пропонує припинення вогню вздовж лінії бойового зіткнення, і це значний компроміс.

"Не можу виключати, що Україна може скоригувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", — заявив дипломат.

Мельник звернувся до представника РФ, закликавши Москву покинути територію України. Він підкреслив, що росіяни не зможуть утримати окуповані землі, тому, поки не пізно, військам РФ краще якомога швидше вийти з України.

Постійний представник України при ООН підкреслив, що за останній місяць Київ суттєво змінив хід війни, і навіть військові кореспонденти РФ публічно визнають, що Москва не зможе перемогти в цій війні. Він наголосив, що наслідки війни, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, тепер бумерангом повертаються до Росії, і росіяни вже відчувають їх на собі. Дипломат констатував, що майже 40% нафтопереробних заводів Росії вже пошкоджені й не забезпечують роботу військової машини Кремля.

"Останні дні показали, що навіть щит ППО, побудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатний захистити її військові об’єкти. І це лише початок", — сказав Мельник.

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, нинішній етап російсько-української війни відкриває рідкісну можливість для досягнення змістовного перемир'я. Подальший розвиток подій залежить не лише від рішень Кремля, а й від того, чи зможуть західні союзники адаптувати своє бачення завершення конфлікту до нових реалій. Про це повідомив оглядач Financial Times Іван Крастев.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія відкидає мирні пропозиції Заходу та України й висуває нові ультимативні умови, які свідчать про незацікавленість у припиненні війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу з російською стороною. За його словами, ключовим питанням залишається формат майбутніх зустрічей.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх переговорів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа. На його думку, російський диктатор Володимир Путін зараз більш відкритий до переговорів.

Інші новини:

Про особу: Андрій Мельник Андрій Мельник — український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія. Обіймав такі посади: Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 — 7 квітня 2025);

Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014—2022);

Заступник міністра закордонних справ України (2022—2023);

Надзвичайний і повноважний посол (2016). У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті. Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна). З 1997 року — на дипломатичній службі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред