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Україну може чекати зимова катастрофа: Зеленський звернувся по допомогу до США

Анна Косик
29 липня 2026, 14:18
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Якщо США не допоможуть Києву, українців чекає дуже складна зима.
Трамп, Зеленский, ракета
Зеленський пояснив, що буде з українцями без необхідного захисту неба / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Офіс президента України

Коротко:

  • Зеленський попросив у Трампа 300 ракет-перехоплювачів
  • Запаси ракет для Patriot в Україні майже вичерпано
  • Українці можуть залишитися без світла і тепла, якщо Київ не отримає ракети

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні попросив американського лідера Дональда Трампа надати екстрений "зимовий пакет" допомоги Києву з ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot.

Про це український президент розповів в інтерв'ю Axios. Зеленський зазначив, що запаси ракет для ППО вже майже вичерпані, а без них захиститися від балістичних ракет країни-агресорки Росії неможливо.

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Україну може чекати зимова катастрофа: Зеленський звернувся по допомогу до США
Patriot / Інфографіка: Главред

Тому Київ шукає шляхи для отримання 300 ракет-перехоплювачів до початку зими. Якщо Україна не знайде ракети, Росія може знищити електростанції і тим самим залишити мільйони українців без світла та опалення в холодну пору. Це спричинить справжню гуманітарну катастрофу.

Ракети потрібні Україні "на вчора"

Президент України згадав про ліцензію від США на виробництво ракет для Patriot, але зазначив, що цей процес займе від 1 до 5 років. Тому такий графік не працює.

"Нам потрібні були ракети для Patriot ще вчора", - сказав Зеленський.

Вже зараз Росія застосовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожної масованої атаки, а щомісяця таких обстрілів буває від трьох до п'яти. Тому Україна потребує допомоги.

Україна зможе виробляти ракети до Patriot швидше за США

Главред писав, що за словами члена Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола, американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені в організації виробництва ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot на території України.

Реалізація такого проєкту відповідає інтересам американської оборонної промисловості. Маккол вважає, що Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних ракет-перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, перевівши питання з площини політичних обіцянок у практичну реалізацію.

Раніше Україна вже закликала міжнародних партнерів сформувати для Києва зимовий пакет із ракет до систем протиповітряної оборони Patriot: по 100 ракет на кожен місяць.

Напередодні, під час чергового засідання у форматі "Рамштайн", партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. Попередньо їхній загальний обсяг оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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