"Ми не можемо відповідати ударом на удар": Хмара дав перше інтерв’ю

Євген Хмара у своєму першому інтерв’ю на новій для себе посаді розповів про стратегію війни з РФ та пріоритети Міноборони.

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MAGA-блогерка Лора Лумер взяла інтерв’ю у Хмари / колаж: Главред, фото: loomered.com

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MAGA-блогерка Лора Лумер взяла інтерв’ю у Хмари

Україна накопичила унікальний досвід сучасної війни

Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а повинна економно використовувати ресурси. Таку думку висловив виконувач обов’язків міністра оборони України Євген Хмара у першому після призначення великому інтерв’ю.

Співрозмовницею чиновника стала американська MAGA-блогерка Лора Лумер, яка перебуває з візитом в Україні. Повна версія бесіди була опублікована 28липня на її сайті англійською та українською мовами.

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Хмара наголосив, що Україна у війні має діяти "асиметрично". Він також заявив, що має чітке уявлення про те, яку тактику слід застосовувати для підвищення ефективності військової кампанії України.

"У мене в голові є чітка картина того, що використовується, що можна використовувати проти ворога і що може бути найбільш ефективним у майбутньому", - каже він.

Хмара також зазначив, що управління ресурсами та логістика є надзвичайно важливою частиною планування бойових дій, особливо в забезпеченні підрозділів необхідним обладнанням.

Він підкреслив, що українські удари глибокого проникнення спрямовані на те, щоб завдати Росії збитків, які перевищують витрати на їх здійснення.

"Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично", – заявив він.

Коментуючи перспективи співпраці зі Сполученими Штатами, він висловив надію на формування довгострокового стратегічного партнерства. За його словами, США мають одну з найпотужніших армій у світі, а Україна накопичила унікальний досвід сучасної війни, який може бути корисним союзникам.

Крім того, Хмара наголосив, що одним із ключових пріоритетів залишається отримання можливості виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot. На його думку, розвиток такого виробництва дозволить не тільки посилити захист України від російських балістичних атак, а й у перспективі розширити внесок країни у спільні оборонні проєкти зі США.

В ОП спрогнозували можливе зниження інтенсивності війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже восени ситуація на фронті може змінитися, а масштаби бойових дій - помітно зменшитися. За його словами, такий сценарій можливий у тому випадку, якщо російським військам не вдасться досягти поставлених цілей під час нинішньої наступальної кампанії.

Він зазначив, що російське керівництво покладає великі надії на літній період, розраховуючи саме в цей час покращити свої позиції та домогтися нових територіальних успіхів.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми 21 вересня. За даними української розвідки, Кремль може оголосити призов уже на початку жовтня й залучити від 300 до 500 тисяч осіб.

Пєсков прокоментував заяву Зеленського про можливе залучення Росією ще 30 тисяч військових з КНДР. Представник Кремля не підтвердив і не спростував цю інформацію, заявивши лише, що Києву нібито не варто коментувати плани Москви.

Як раніше повідомляв Главред, Путін вкотре заявив, що Росія нібито не починала війну проти України, а лише "відповідає" на дії Києва та Заходу. Також він повторив пропагандистські звинувачення на адресу України.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ. З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора. З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка). З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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