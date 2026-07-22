Завершення війни в Україні: Зеленський провів важливу розмову з представниками Трампа

Сторони обговорили ідеї про те, як відновити дипломатичні зусилля для закінчення війни.

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Завершення війни в Україні: / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

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Зеленський провів переговори з спецпредставниками Трампа Віткоффом і Кушнером

Темою переговорів були дипломатичні зусилля для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив повідомив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на джерела.

За його словами, сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

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"Президент України Зеленський сьогодні розмовляв з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і обговорював ідеї щодо того, як відновити дипломатичні зусилля для завершення війни", - написав журналіст.

Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером / Фото: скриншот

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив розмову з Віткоффом та Кушнером, яка "тільки-от завершилася".

Згодом Володимир Зеленський поділився деталями телефонної розмови зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Щойно говорив із представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, українська та американська команди залишаються в тісному контакті, зокрема для продовження роботи над усіма домовленостями, яких вдалося досягти під час обговорення.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Коли війна почне рухатися до завершення - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, в разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

Саме тому у Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем. І, можливо, після листопада 2026 року війна рухатиметься до завершення.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, Кремль остаточно відмовився повертати Україні частину окупованих територій і планує перетворити прикордонні райони Сумської та Харківської областей на буферні зони. Про такі наміри повідомили джерела Bloomberg, наближені до Кремля.

Зазначимо, що попри регулярні заяви про готовність до дипломатичного врегулювання, Кремль визнав, що найближчим часом не бачить передумов для поновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Таку оцінку Пєсков озвучив, коментуючи інформацію про готовність Туреччини й надалі виконувати роль посередника між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Росія поки що не виявляє ознак готовності до повноцінного мирного діалогу з Україною. За оцінками джерел, Москва має намір затягувати переговорний процес, повідомляє Financial Times.

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Про персону: Дмитро Литвин Дмитро Литвин - радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій, у минулому - один із спічрайтерів від початку повномасштабної війни.

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