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РФ обрала новий напрямок для атак, під загрозою два великі міста - DeepState

Олексій Тесля
29 липня 2026, 01:15
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Російські війська здатні утримувати вогневий контроль на глибині близько 40 кілометрів.
Фронт, Війна
Україна дає відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

  • Проблемою стає технологічна перевага супротивника
  • Слов'янськ і Краматорськ регулярно зазнають атак із застосуванням КАБ

Аналітики DeepState повідомили, що російські сили дедалі активніше зосереджуються на Слов'янсько-Краматорському напрямку, супроводжуючи підготовку до нових наступальних дій інтенсивними ударами по населених пунктах.

За їхньою оцінкою, однією з головних проблем для українських захисників стає технологічна перевага супротивника, тоді як штурмові підрозділи РФ продовжують зазнавати значних втрат.

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Експерти зазначають, що Слов’янськ і Краматорськ регулярно зазнають атак із застосуванням корегованих авіабомб, реактивної артилерії, ударних безпілотників типу "Шахед" та FPV-дронів, які патрулюють вулиці та вражають автомобілі й випадкові цілі.

"Вночі вибухи просто не вщухають, зокрема, через застосування РСЗВ противника, що поступово перетворює міста на руїни", - йдеться в повідомленні.

За даними DeepState, російські війська здатні утримувати вогневий контроль на глибину близько 40 кілометрів від лінії фронту, що суттєво ускладнює будь-яке пересування в цьому районі.

"Слов’янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди незабаром можна буде їхати лише в разі крайньої необхідності для ведення бойових дій. Життя в цих містах стає надзвичайно небезпечним, а технологічна війна бере гору дедалі сильніше", – зазначили в DeepState.

РФ обрала новий напрямок для атак, під загрозою два великі міста — DeepState
/ Інфографіка: Главред

Можливість атаки ЗСУ – думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловився щодо перспектив можливих наступальних дій ЗСУ після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем.

На його думку, говорити про початок контрнаступу поки що передчасно, проте нинішня ситуація відкриває для української армії можливості для зміцнення своїх позицій.

"Поки що про контрнаступ говорити зарано. Але сьогодні у нас дійсно є вікно можливостей, коли ми можемо суттєво покращити свої позиції", - підкреслив він.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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