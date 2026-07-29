Дрони атакували Перм: палає один з найбільших НПЗ Росії

Головне з новини:
- У Пермі палає великий НПЗ "ЛУКОЙЛ"
- Очевидці повідомляють про ймовірний "приліт"
- Офіційних коментарів щодо руйнувань наразі немає
У російській Пермі на тлі таки дронів сталася масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливно-енергетичного комплексу - нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Про це повідомляють OSINT-канали, зокрема Exilenova+, та місцеві мешканці у соціальних мережах.
Деталі інциденту
За словами очевидців, вогнем охоплено значну частину території підприємства. Перед виникненням пожежі місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи, через що в мережі активно обговорюють версію про "приліт" по гіганту нафтопереробки.
Офіційні представники місцевої влади та керівництво компанії "ЛУКОЙЛ" наразі утримуються від коментарів і не підтвердили причин пожежі.
Згодом в Exilenova+ повідомили, що згідно геолокації - горять технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5 на даному заводі.
Дивіться кадри пожежі на НПЗ у Пермі:
Чим важливий цей об'єкт
Завод "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" належить до ключових і найпотужніших об'єктів нафтопереробної галузі РФ. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці сировини та забезпечує ринок широким асортиментом моторного палива й нафтохімічної продукції.
Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ
Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях в Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.
Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.
Вже зараз в РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це відбувається за сценарієм Радянського Союзу
Удари вглиб РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Повідомляється про вибухи, пожежі на промислових об'єктах, пошкодження будівель, а російська влада заявляє про десятки збитих дронів на підльотах до столиці. Про це повідомив волонтер, ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.
Крім того, в ніч на 27 липня у Росії прогриміли вибухи у багатьох областях. Про масовану атаку дронів повідомили мешканці Ярославля, Ростова та Бєлгорода. Попередньо відомо про атаку безпілотників на порт та залізничну інфраструктуру Ростова.
Раніше, вранці 25 липня у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.
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Про джерело: Exilenova+
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