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Дрони атакували Перм: палає один з найбільших НПЗ Росії

Дар'я Пшеничник
29 липня 2026, 12:08
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Користувачі соцмереж пишуть, що пожежа виникла після "прильоту" по території підприємства.
Дрони атакували Перм: палає один з найбільших НПЗ Росії
Російську Перм атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне з новини:

відео дня
  • У Пермі палає великий НПЗ "ЛУКОЙЛ"
  • Очевидці повідомляють про ймовірний "приліт"
  • Офіційних коментарів щодо руйнувань наразі немає

У російській Пермі на тлі таки дронів сталася масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливно-енергетичного комплексу - нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Про це повідомляють OSINT-канали, зокрема Exilenova+, та місцеві мешканці у соціальних мережах.

Деталі інциденту

За словами очевидців, вогнем охоплено значну частину території підприємства. Перед виникненням пожежі місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи, через що в мережі активно обговорюють версію про "приліт" по гіганту нафтопереробки.

Офіційні представники місцевої влади та керівництво компанії "ЛУКОЙЛ" наразі утримуються від коментарів і не підтвердили причин пожежі.

Згодом в Exilenova+ повідомили, що згідно геолокації - горять технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5 на даному заводі.

Дивіться кадри пожежі на НПЗ у Пермі:

Чим важливий цей об'єкт

Завод "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" належить до ключових і найпотужніших об'єктів нафтопереробної галузі РФ. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці сировини та забезпечує ринок широким асортиментом моторного палива й нафтохімічної продукції.

Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях в Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.

Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.

Вже зараз в РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це відбувається за сценарієм Радянського Союзу

Удари вглиб РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Повідомляється про вибухи, пожежі на промислових об'єктах, пошкодження будівель, а російська влада заявляє про десятки збитих дронів на підльотах до столиці. Про це повідомив волонтер, ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Крім того, в ніч на 27 липня у Росії прогриміли вибухи у багатьох областях. Про масовану атаку дронів повідомили мешканці Ярославля, Ростова та Бєлгорода. Попередньо відомо про атаку безпілотників на порт та залізничну інфраструктуру Ростова.

Раніше, вранці 25 липня у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.

Дрони атакували Перм: палає один з найбільших НПЗ Росії
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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