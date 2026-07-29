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Плакав на кладовищі: Кіркоров поховав найближчих людей

Олена Кюпелі
29 липня 2026, 11:43
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Путініст Кіркоров ухвалив рішення, яке багатьом може здатися дивним.
Путініст Кіркоров поховав свою матір
Путініст Кіркоров поховав свою матір / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

  • Кого ховав Кіркоров
  • Яке рішення він прийняв напередодні

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, з'явився на кладовищі, на похоронах.

Як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров вирішив поховати прах своєї матері та бабусі в терористичній Росії. Поховати родичів він вирішив на Троєкуровському кладовищі в Москві.

відео дня
Путініст Кіркоров перепоховав матір
Путініст Кіркоров перепоховав матір / Скріншот

Відомо, що мати Кіркорова була похована в Болгарії. Артист розпорядився перенести прах із Болгарії та помістити поруч із могилою свого батька Бедроса Кіркорова, який помер минулого року.

Путініст Кіркоров перепоховав матір
Путініст Кіркоров перепоховав матір / Скріншот

Раніше сам Кіркоров з'явився на публіці, де виглядав дуже худим. Тоді ж він заговорив про власну смерть.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.

Раніше також Павлу Дурову, якого російська влада намагається змусити видалити канали, якими користуються українська влада та спецслужби для інформування про тероризм і напади з боку Росії, висунуто звинувачення у "сприянні терористичній діяльності", розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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