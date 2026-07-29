Іран дійсно готувався завдати балістичного удару по Україні: NYT розкрив деталі

Завдяки активним дипломатичним контактам напруженість вдалося зменшити.

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Іран справді готувався завдати балістичного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Іран готувався завдати ракетного удару по морському порту в Україні

Залишається незрозумілим, як довго вдасться стримувати напруженість

Іран розглядав можливість нанесення балістичного удару по одному з українських морських портів у відповідь на атаку українських сил по іранському судну в Каспійському морі. Однак завдяки активним дипломатичним контактам напруженість вдалося знизити, і на даний момент ситуація залишається під контролем. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на європейських та іранських чиновників.

"Деякі джерела заявили, що очікують, що Іран запустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Інші офіційні особи заявили, що ціллю, ймовірно, стане один із українських портів на Чорному морі", - пише видання. відео дня

Водночас NYT наголошує, що будь-який ракетний удар, завданий Іраном по Україні, стане різкою ескалацією конфлікту і може призвести до розв’язання більш масштабної війни, з огляду на напруженість у відносинах між двома країнами через союз Ірану з Росією.

За даними джерел видання, іранські чиновники заявили, що сподіваються, що конфлікт закінчиться після їхнього удару у відповідь, однак західні чиновники попередили, що передбачити реакцію України складно.

Мехді Рахматі, аналітик, наближений до іранського уряду, зазначив, що, хоча деякі іранські політичні діячі закликали завдати удару у відповідь по Україні, інші радили проявити стриманість.

"Україна - це не маленька й незначна країна. Вона має бойовий досвід та матеріально-технічну підтримку з боку Америки й Європи. Ми нічого не виграємо, створивши новий фронт у цій війні", - зазначив він.

Проте залишається незрозумілим, як довго вдасться стримувати напруженість, підкреслює NYT.

Чи наважиться Тегеран на удар по Україні – думка експерта

Погрози Ірану застосувати балістичні ракети проти України, найімовірніше, залишаться лише риторикою. Такий крок не тільки складно реалізувати технічно, але й суперечить стратегічним інтересам Ірану. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю "Главреду".

За словами експерта, Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання продовольства та товарів для Ірану. Тому будь-які загрози судноплавству в регіоні є для нього вкрай чутливими.

"Для Ірану Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання як продовольства, так і товарів. Втрата цього каналу стане великою проблемою. Вони розуміють, що йдеться не про якийсь епізод, а про цілеспрямовану програму припинення судноплавства, як це свого часу сталося на Чорному та Азовському морях", - зазначив Семиволос.

Іранська сторона, за його словами, дійсно розцінює потенційну активність України в цьому регіоні як пряму загрозу для себе.

Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України / Інфографіка: Главред

Погрози Ірану на адресу України - новини за темою

Раніше Іран висунув жорсткі звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. В результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов'язані з поставками зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна і пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

Україна закликала не допустити подальшого загострення ситуації після заяв Ірану про можливі удари, наголосивши на важливості дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з провідних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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