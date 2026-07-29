Україну накриє потужна хвиля спеки: де термометри покажуть пекельні +38°C

Нарпикінці липня продовжиться період стійкої антициклональної погоди, без опадів на всій території України.

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До України наближається спека / Колаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

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В Україні очікується спека до +38°

Антициклон принесе суху та сонячну погоду

У Києві розігріє до +33°

Наприкінці липня та на початку серпня в Україні пануватиме стійкий антициклон, який принесе суху, сонячну та надзвичайно спекотну погоду. Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича на порталі Meteoprog, температурний стрибок відчуємо вже від четверга 30 липня, а вихідними в окремих регіонах позначки термометрів сягнуть критичних значень.

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Хронологія потепління: від лагідного літа до виснажливої спеки

У четвер, 30 липня, по всій країні утримається малохмарна погода без опадів. Уночі очікується +11…+16 °С, а на півдні - до +20 °С. Вдень температура підніматиметься до комфортних +24…+29 °С, тоді як південні області та Закарпаття вже розігріються до +28…+33 °С.

У п'ятницю, 31 липня, антициклональний режим зміцнить свої позиції. Вітер очікується помірний, 5–10 м/с. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +13…+19 °С, а вдень на півдні та заході спека посилиться до +30…+35 °С, тоді як у решті регіонів утримається +24…+29 °С.

У суботу, 1 серпня, серпень розпочнеться сухою та практично безвітряною погодою з вітром 3–8 м/с. Вночі буде +13…+18 °С, а на крайньому півдні - до +21 °С. Удень середня температура сягне +25…+30 °С, а на півдні та крайньому заході розжарить до +31…+36 °С. Відносна прохолода збережеться лише на півночі Лівобережжя, де прогнозують +23…+28 °С.

У неділю, 2 серпня, настане пік спекотної хвилі. Уночі буде тепло, +16…+21 °С. Удень у північно-східних областях очікується +24…+29 °С, а на переважній більшості території України температура підскочить до +31…+36 °С. Епіцентром спеки стане Закарпаття, де повітря розігріється до екстремальних +38 °С.

Якою буде погода у столиці

За даними Українського гідрометцентру, у Києві та області на зміну короткочасній прохолоді швидко прийде повноцінна літня спека.

29 липня очікується тимчасове зниження температури через надходження прохолодних повітряних мас.

31 липня відбудеться повернення сухого та сонячного тепла, вдень повітря прогріється до +24…+30 °С.

1 серпня у столичному регіоні вдарить справжня спека - термометри покажуть +28…+33 °С.

У зв'язку зі стрімким підвищенням температури та тривалим періодом без опадів українцям рекомендується уникати тривалого перебування під прямим сонцем та дотримуватися питного режиму.

Прогноз погоди в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич інформував про зміну погодних умов напередодні вихідних. Кілька днів потому спека до +31 мала поєднуватися з місцевими грозами в окремих регіонах.

Центр прогнозування космічної погоди повідомляв про зміну геомагнітної активності у вихідні дні. За даними відомства магнітна буря К-індекс 5 прогнозувалася на 25 липня і могла впливати на самопочуття метеочутливих людей. У матеріалі вказано, що 26 липня магнітна активність мала знизитися і значних збурень не очікувалося.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв про розвиток антициклону і поступове припинення опадів наприкінці липня. Він уточнив, що температура підскочить до +38 із початку серпня у західних та південних областях. За прогнозом, період з 27 липня по 2 серпня супроводжувався нестійкою погодою з поступовим припиненням опадів і підвищенням температури, місцями до +28…+33 і вище на крайньому заході.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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