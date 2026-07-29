Король Чарльз більше не спить з королевою: у чому причина

Коротко:
- Чому король спить окремо
- Про яку давню проблему говорять інсайдери
Король Чарльз не приховує, як вік і старі травми, отримані під час гри в поло, позначилися на його фізичному стані.
Як стало відомо RadarOnline.com, зараз він живе в окремій спальні від королеви Камілли, поки бореться з раком.
Повідомляється, що 77-річний монарх і його 79-річна дружина Камілла мають три спальні у своїй резиденції - по одній на кожного та одну на двох - що відображає давню королівську традицію роздільного сну, хоча, за словами джерел, такий стан речей також допомагає Чарльзу справлятися з хронічними болями.
Раніше король говорив про проблеми зі спиною, а 41-річний принц Гаррі у своїх мемуарах описав, як його батько щодня робив стійки на голові та займався фізіотерапією від болю в шиї та спині, що значною мірою пов’язаний із грою в поло.
Гаррі писав, що, заходячи до кімнати батька, він міг застати його "виконуючи стійки на голові", і додав: "Ці вправи, призначені фізіотерапевтом, були єдиним ефективним засобом від постійних болів у шиї та спині батька".
Джерело в палаці заявило: "Король давно знає, що старі травми можуть датися взнаки, тому розташування спальні насправді спрямовано на забезпечення комфорту та збереження відпочинку. Це набагато практичніше, ніж символічно - це дає їм обом простір, необхідний Чарльзу та Каміллі для повноцінного відновлення та сну без зайвого напруження".
Інший інсайдер із королівської родини сказав: "Шлюб Чарльза та Камілли визначається близькістю, а не відстанню, і розташування спальні - це просто частина того, як вони справляються зі своїм життям. Коли людина роками страждає від болю в спині, наявність зручного спального місця, правильної підтримки та можливості відпочивати, не погіршуючи ситуацію, може мати величезне значення".
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Про особу: король Чарльз III
Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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