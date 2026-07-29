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Дурова оголосили в міжнародний розшук у РФ: їй загрожує довічне ув’язнення

Олена Кюпелі
29 липня 2026, 09:40
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Російського підприємця Павла Дурова продовжують "тероризувати" в Росії.
Дурова оголосили в міжнародний розшук у РФ: їй загрожує довічне ув’язнення
Павлу Дурову може загрожувати довічне ув’язнення / колаж: Главред, фото: Instagram, Вікіпедія

Коротко:

  • За що в РФ переслідують Павла Дурова
  • Що йому загрожує

Засновнику платформи Telegram Павлу Дурову, якого російська влада намагається змусити видалити канали, якими користуються українська влада та спецслужби для інформування про тероризм і напади з боку Росії, висунуто звинувачення у "сприянні терористичній діяльності", розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомили в Центрі громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, на який посилаються російські пропагандисти.

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"Керівнику адміністрації Telegram П. Дурову висунуто звинувачення в рамках кримінальної справи, що розслідується, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 205.1 (сприяння терористичній діяльності) КК Росії, його оголошено в міжнародний розшук", - зазначили в ЦОС.

Павло Дуров
Павло Дуров ігнорує російську владу / instagram.com/durov

У повідомленні йдеться, що "в порушення російського законодавства адміністрацією Telegram не видалено численні канали, чати та боти цього месенджера, які активно використовуються українськими спецслужбами.

"Частина 1.1 ст. 205.1 КК РФ передбачає відповідальність за схиляння, вербування або інше залучення особи до вчинення хоча б одного з терористичних злочинів і передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з можливим додатковим штрафом у розмірі до 700 тисяч рублів або доходу засудженого за період від двох до чотирьох років, або довічнедовічне позбавлення волі", - пишуть у РФ.

Позиція Павла Дурова

Зазначимо, що російська влада обмежує доступ громадян до Telegram, намагаючись змусити їх користуватися державним месенджером "Мах", призначеним для стеження та політичної цензури.

Сам бізнесмен зазначає, що Іран раніше вже намагався вжити таких самих заходів щодо соціальної мережі. "8 років тому Іран спробував ту саму стратегію - і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Незважаючи на заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (обходячи цензуру) і віддають йому перевагу перед додатками, що перебувають під наглядом", - зазначив він.

Дуров підкреслив, що обмеження свобод громадян не дає бажаного ефекту.

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Раніше Главред повідомляв, що відомий гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, поділився рідкісним фото своєї доньки Лізи, яку він виховує разом з Аллою Пугачовою.

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Про особу: Павло Дуров

Павло Дуров - підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із засновників забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформного месенджера Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

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