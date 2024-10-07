Кинджали були репетицією: генерал попередив про загрозу масованого удару РФ

Росіяни вивели в море сім кораблів із носіями ракет "Калібр", попередив Ігор Романенко.

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Ігор Романенко не виключає масштабного обстрілу РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Удар армії країни-агресора РФ по Україні ракетами Кинджал і дронамі-камікадзе в понеділок, 7 жовтня, міг бути репетицією перед масштабнішим обстрілом, заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник глави Генштабу Ігор Романенко.

"Цього разу понад 80 змішаних засобів повітряного нападу (застосувала РФ, - ред.), що теж чимало", - розповів він у коментарі ТСН.ua.

Водночас військовий експерт нагадав про те, що певну тривогу викликає те, що росіяни вивели в море сім кораблів із носіями ракет "Калібр".

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"Це тривожно, тому що досить давно такого не було. Загальний залп "Калібрів" становить до 48 одиниць. Це серйозний показник. А до цього були повідомлення про підготовку і зосередження літаків стратегічної авіації, які є носіями ракет Х-101 і Х-555. Це може вказувати на те, що ворог готується найближчим часом застосувати більш потужний комплексний повітряний удар", - не виключив він.

Український генерал попереджає, що путінські генерали можуть застосувати під час нової атаки по Україні до сотні дронів-камікадзе, щоб спробувати ними виснажити нашу ППО, а потім доповнити атаку ракетами зі стратегічних бомбардувальників і "Калібрів" з моря.

"Імовірність такої атаки дуже висока. Як відомо, 7 жовтня, день народження у Путіна. Тому російські генерали можуть зробити такий кривавий "подарунок" для свого царя-батюшки. Удар вони можуть завдати не обов'язково саме цього дня, можуть відтягнути на 2-3 доби. Тому я б дуже рекомендував найближчими днями чітко дотримуватися команд з повітряної тривоги і в разі її оголошення йти в укриття. А обслуговуючому персоналу засобів протиповітряної та протиракетної оборони ретельно готуватися для відбиття можливої атаки", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області. Один із трьох "Кинджалів", якими РФ атакувала Україну, влучив у Старокостянтинові на Хмельниччині, розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія запустила ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова та Київської області. В результаті ракетної атаки в трьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

/ Инфографика: Главред

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