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У Києві пролунали вибухи: уламки ракети впали у трьох районах столиці

Анна Ярославська
7 жовтня 2024, 08:36оновлено 7 жовтня, 10:38
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Окупанти атакували Україну "Кинджалами". Жителів міста закликали залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
Міг-31К, ракета Кинджал
РФ підняла в небо літаки Міг-31К і запустила ракети Кинджал / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Вранці в понеділок, 7 жовтня, у Києві прогриміла серія вибухів. За словами очевидців, було чути звук пролітаючих ракет. У Київській міській адміністрації закликали жителів міста пройти в укриття і заявили про роботу ППО.

О 08:28 у Повітряних силах України попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К і закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Також повідомлялося про швидкісну ціль на Старокостянтинів у Хмельницькій області та на Київщину.

відео дня

"Кинджал на Старокостянтинів", - йшлося в повідомленні ЗСУ ЗСУ о 08:32.

У КГВА о 08:36 повідомили про пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із носіїв МіГ-31К.

"У Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав глава адміністрації Сергій Попко.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що було запущено від двох до трьох "Кинджалів" у напрямку Старокостянтинова та, ймовірно, Київщини.

"Перші звуки були від проходження ракет повз, останні - від роботи сил ППО. Ракетна небезпека триває до відбою", - зазначає monіtor.

У Києві пролунали вибухи: уламки ракети впали у трьох районах столиці
Ракета "Кинджал" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

08:51 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Солом'янському районі міста.

За даними КМВА, попередньо обійшлося без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

08:58 Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо обійшлося без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

10:29 Внаслідок ракетної атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, решта - на відкритій території.

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Нічна атака "Шахедів"

У ніч на 7 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив запуск Шахедів із півночі.

Під час повітряної тривоги один із Шахедів вдарив по приватному будинку. Це підтвердила Сумська адміністрація. Унаслідок влучання загорілися кілька будинків. Відомо про те, що постраждали щонайменше 4 людини.

Уранці в понеділок у КМВА повідомили, що Київ відбив четверту повітряну атаку з початку жовтня.

Повітряну тривогу в столиці вночі оголошували тричі й сумарно вона тривала понад дві години.

Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БПЛА були збиті.

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