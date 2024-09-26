Нові пуски "Кинджалів": РФ б'є ракетами по Старокостянтинову

Російська окупаційна армія завдала по Україні ракетного удару вранці 26 вересня. Ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
"Ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - попередили о 10:48 Повітряні сили.
Моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про пуски ракет у бік Хмельницької області та міста Старокостянтинів.
"Два вибухи прогриміли в Старокостянтинові Хмельницької області. Дві аеробалістичні Х-47м2. Усього було щонайменше 4 ракети. Ракетна небезпека триває до відбою", - повідомив monitor о 10:59.
У Києві вдруге за ранок було чути звуки вибухів. Голова Київської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що засоби ППО в столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.
Моніторингові канали пояснили, що звуки вибухів, які українці чули в різних областях, збігалися з траєкторією ракет "Кинджал" і були звуками подолання звукового бар'єру.
Нічна атака дронів на Україну
Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.
Унаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садка.
Крім того, вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.
Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську область двома ракетами невстановленого типу, Одеську область - чотирма керованими авіаційними керованими ракетами Х-59/69. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 66 дронів і чотири ракети.
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