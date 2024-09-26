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Нові пуски "Кинджалів": РФ б'є ракетами по Старокостянтинову

Анна Ярославська
26 вересня 2024, 11:10
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Повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Звуки, схожі на вибухи, лунають у Києві.
Міг-31К, ракета Кинджал
Міг-31К запускає ракети "Кинджал" по Україні / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Російська окупаційна армія завдала по Україні ракетного удару вранці 26 вересня. Ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

"Ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - попередили о 10:48 Повітряні сили.

Моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про пуски ракет у бік Хмельницької області та міста Старокостянтинів.

відео дня

"Два вибухи прогриміли в Старокостянтинові Хмельницької області. Дві аеробалістичні Х-47м2. Усього було щонайменше 4 ракети. Ракетна небезпека триває до відбою", - повідомив monitor о 10:59.

Інфографіка про ракетний кинджал
Ракета "Кинджал" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

У Києві вдруге за ранок було чути звуки вибухів. Голова Київської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що засоби ППО в столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

Моніторингові канали пояснили, що звуки вибухів, які українці чули в різних областях, збігалися з траєкторією ракет "Кинджал" і були звуками подолання звукового бар'єру.

Нічна атака дронів на Україну

Рано вранці 26 вересня в Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

Унаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садка.

Крім того, вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську область двома ракетами невстановленого типу, Одеську область - чотирма керованими авіаційними керованими ракетами Х-59/69. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 66 дронів і чотири ракети.

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