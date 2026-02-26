Рус
РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

Руслан Іваненко
26 лютого 2026, 02:34

Крилаті ракети, Ту-95
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ніч на 26 лютого країна-агресор Росія підняла в повітря стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до застосування ракетного озброєння.

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають щонайменше три літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья", які рухаються до потенційних пускових рубежів. Аналітики вказують, що дії можуть свідчити про підготовку трьох–чотирьох бортів стратегічної авіації до бойового зльоту.

У разі застосування зброї час польоту до ключових зон становить:

  • Вологодська зона (північний напрямок) – 3 години 10 хвилин
  • Саратовська зона – 4 години 50 хвилин
  • Волгоград-Волгодонськ – 5 годин 20 хвилин
  • Каспійська зона – 5 годин 50 хвилин – 6 годин 50 хвилин

Також відзначено зліт ще двох літаків Ту-160 з авіабази "Енгельс-2". Ймовірно, вони очікуватимуть на прибуття бортів Ту-95МС з "Оленьї" для спільного маневру.

За останніми даними моніторингу, борти Ту-160 наразі залишаються в районі Енгельса. Не виключається, що група Ту-95МС може приєднатися до них, а пуски відбудуться із Саратовської області. Водночас, за оцінками аналітиків, найбільш імовірним напрямком запусків може стати Вологодська область.

За оцінками аналітиків, у найближчі години існує ризик застосування ворогом ракетного озброєння, зокрема балістичних та крилатих ракет, по центральних регіонах країни.

Новина доповнюється

