РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

У ніч на 26 лютого країна-агресор Росія підняла в повітря стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до застосування ракетного озброєння.
За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають щонайменше три літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья", які рухаються до потенційних пускових рубежів. Аналітики вказують, що дії можуть свідчити про підготовку трьох–чотирьох бортів стратегічної авіації до бойового зльоту.
У разі застосування зброї час польоту до ключових зон становить:
- Вологодська зона (північний напрямок) – 3 години 10 хвилин
- Саратовська зона – 4 години 50 хвилин
- Волгоград-Волгодонськ – 5 годин 20 хвилин
- Каспійська зона – 5 годин 50 хвилин – 6 годин 50 хвилин
Також відзначено зліт ще двох літаків Ту-160 з авіабази "Енгельс-2". Ймовірно, вони очікуватимуть на прибуття бортів Ту-95МС з "Оленьї" для спільного маневру.
За останніми даними моніторингу, борти Ту-160 наразі залишаються в районі Енгельса. Не виключається, що група Ту-95МС може приєднатися до них, а пуски відбудуться із Саратовської області. Водночас, за оцінками аналітиків, найбільш імовірним напрямком запусків може стати Вологодська область.
За оцінками аналітиків, у найближчі години існує ризик застосування ворогом ракетного озброєння, зокрема балістичних та крилатих ракет, по центральних регіонах країни.
Новина доповнюється . . . . . . . . ..
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред